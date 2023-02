PRO D2 - Bienvenue pour revivre le direct commenté de ce match de la 21e journée de Pro D2 entre Carcassonne et Soyaux-Angoulême. Ce sont les Charentais qui se sont imposés sur le score de 15-20.

C’est le match de la peur de cette 21ème journée de Pro D2, avec une lutte entre quatorzième et quinzième. Avec deux séries négatives de parts et d’autres l’issue du match pourrait être un grand coup sur l’avenir du championnat. Avec le bénéfice de jouer à domicile, Carcassonne dispose d’un petit ascendant et devrait sortir vainqueur de cette confrontation.

Côté Angoulême, si une victoire permettrait aux hommes de Vincent Etcheto de s’offrir une bouffée d’oxygène, la tâche sera plus qu'ardue à l’extérieur.