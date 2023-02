6 NATIONS 2023 - Avec la suspension de Uini Atonio, Thomas Laclayat va être appelé par le staff du XV de France pour préparer la rencontre face à l'Ecosse le 26 février prochain, d'après nos informations. À 25 ans, le pilier droit évolue en Pro D2 sous les couleurs d'Oyonnax et fait partie des meilleurs piliers de la deuxième division.

Après la suspension de Uini Atonio pour les deux prochaines rencontres du Tournoi des 6 Nations, le staff du XV de France va appeler Thomas Laclayat pour préparer la réception de l'Ecosse, selon nos informations. À 25 ans, le pilier droit (1m77, 135 kg) évolue à Oyonnax en Pro D2 et a déjà participé à 17 rencontres de deuxième division cette année. Le natif de Pont-de-Vaux jouera au Racing 92 la saison prochaine.

Déjà appelé avec les Bleus

Ce n'est pas une première pour Laclayat. Il avait déjà été appelé pour la tournée au Japon, l'été dernier, mais n'avait pas disputé la moindre minute. Laclayat rayonne cette saison avec son club d'Oyonnax, qui domine largement la Pro D2. Il a déjà marqué dix essais, à égalité en tête du classement des meilleurs marqueurs avec son compère en première ligne Geledan. Indice important de sa future présence à Marcoussis dimanche soir, Thomas Laclayat est absent du groupe d'Oyo ce vendredi soir qui se déplace à Montauban.

Une percée exceptionnelle à Jean Dauger

Le pilier de 25 ans ne sort pas de nulle part. Le staff du XV de France le suit depuis plusieurs mois. Disputant son premier match professionnel à 20 ans, il participe au Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans en 2017 aux côtés de Romain Ntamack, Romain Buros, Alexandre Roumat, Pierre-Louis Barassi ou encore Cameron Woki.

Ohhh la FEINTE magnifique de Thomas Laclayat !!! \ud83d\ude31



Et quelle course de 50m du pilier d' @OyonnaxRugby qui finit sa course dans l'en-but ! \ud83d\udca8#ABOYO #DemiesPROD2 pic.twitter.com/eVgYujdH0N — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 29, 2022

Les supporters bayonnais se souviennent de lui pour sa percée unique lors de la demi-finale de Pro D2 2022. En début de seconde période, le pilier traversait le terrain sur près de cinquante mètres. À l’aise avec le ballon, il mystifiait Lafage avec une belle feinte de passe et faisait taire Jean Dauger. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié suit le joueur depuis longtemps comme il le confiait avant la tournée au Japon dans le Midi Olympique : "Au niveau du pack, (...) on peut aussi parler de l'Oyonnaxien Thomas Laclayat, qui a explosé aux yeux de tout le monde avec sa percée de 50 mètres contre Bayonne mais qu'on suit depuis un certain temps déjà."

Demba et Aldegheri déclassés ?

L'absence de Uini Atonio va profiter à Thomas Laclayat qui pourrait connaître ses premières minutes avec les Bleus d'ici la fin du Tournoi. Ce choix pose néanmoins question quant au rôle donné à Demba Bamba, qui n'a plus joué avec le XV de France depuis la tournée d'été 2021 et une rencontre face au Japon. Le Lyonnais a loupé six mois de compétition après une lourde blessure au genou.

Laclayat prendra-t-il également la place de Mohammed Haouas, cadre de Fabien Galthié au début de son mandat, mais qui a été rétrogradé dans la hiérarchie depuis ? Une chose est sûre, l'Oyonnaxien est devant Dorian Aldegheri dans la tête de Fabien Galthié. Par le passé, le sélectionneur a déjà fait appel à des joueurs évoluant en Pro D2. On pense ici à Melvyn Jaminet ou encore Quentin Walcker.

Cette convocation signifie que Sipili Falatea a de grandes chances de débuter face à l'Ecosse. Le choix de la continuité pour Fabien Galthié, qui a fait du Bordelais le remplaçant attitré de Uini Atonio depuis le grand chelem 2022. Le joueur de l'UBB aura une belle carte à jouer à sept mois de la Coupe du monde en France.