TRANSFERTS - Jack McGrath, ancien pilier du Leinster et des Lions britanniques, a annoncé prendre sa retraite à l'âge de 33 ans.

Libre de tout contrat, depuis qu'il a quitté l'Ulster à la fin de la dernière saison de l'URC, après y avoir joué durant trois saisons, Jack McGrath a annoncé sa retraite des terrains de rugby.

Il avait été touché par des problèmes de hanche pendant une grande partie de sa dernière saison à Belfast et a subi d'autres soins médicaux depuis son départ de la province irlandaise il y a neuf mois.

Il a annoncé sa retraite via un communiqué, "j’ai pris la décision de me retirer du rugby professionnel après mûre réflexion. Une décision qui a pris un temps considérable, elle a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais eue à prendre."

Wishing Jack McGrath a happy retirement - thanks for everything you did in a green jersey!

"Ces dernières années ont été extrêmement éprouvantes pour moi et ma famille, à la fois mentalement et physiquement. J'ai le sentiment d'avoir tout donné à ma carrière rugbystique et je n'ai aucun regret ni rien à prouver. Le chemin de la rééducation a été long après deux opérations de la hanche. Mon objectif principal est maintenant ma famille et je suis excité pour ce prochain chapitre avec eux"



"Je tiens à remercier tous ceux du St.Mary's College, du St. Mary's Rugby Club, du Leinster, de l'Ulster, de la sélection irlandaise et des Lions qui ont cru en moi et m'ont aidé à réaliser mon rêve."



Jack McGrath, a remporté trois Tournoi des 6 Nations en 2014, 2015 et 2018.

C'est donc une page qui se tourne pour celui qui aura comptabilisé 56 sélections avec l'Irlande, dont 34 en tant que titulaire, depuis sa première sélection le 9 novembre 2013 à Dublin face à l'équipe des Samoa. Il aura participé à six éditions du Tournoi des Six Nations, dont trois victorieuses entre 2014 et 2019. Il participe à une édition de la Coupe du monde, en 2015 où il joue cinq rencontres, face au Canada à la Roumanie, l'Italie, la France et l'Argentine.