TOP 14 - C'est l'un des grands absents du XV de France pour ce Tournoi des 6 Nations. Peato Mauvaka, le talonneur explosif du Stade toulousain, était l'invité de l'émission viàRugby ce mercredi. L'occasion pour lui d'évoquer son parcours atypique et son retour imminent.

Il était de retour à l'entraînement en début de semaine, et c'est une bonne nouvelle pour un grand nombre d'acteurs du rugby français. Peato Mauvaka, talonneur du Stade toulousain et du XV de France, manque à l'appel depuis le 7 janvier dernier (défaite toulousaine à La Rochelle) pour cause d'une fracture de la phalange.

Mauvaka de retour face à Pau ?

Invité de l'émission viàRugby ce mercredi, il a répondu aux questions concernant sa convalescence. "Après l'opération je pouvais courir, il me fallait simplement éviter les contacts. Lundi j'ai commencé à relancer des touches, c'était un peu dur", sourit-il. Un retour à Pau est-il envisageable ? "J'espère reprendre tout court", assure le Toulousain de 26 ans.

Celui-ci est aussi appelé à parler de son parcours et son ascension fulgurante de Nouméa jusqu'à la tournée du XV de France en passant par le Brennus remporté par Toulouse, et ce sur une période très courte. Aussi, cette performance historique contre les All Blacks, nation chérie par son père qui reste toujours très présent dans son discours.