TOP 14 - Arrivé mi-novembre à Montpellier, l’ailier All Black George Bridge a certainement livré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs lors de la dernière journée. De bon augure pour le MHR.

Arrivé mi-novembre à Montpellier, George Bridge était forcément très attendu par le manager du MHR Philippe Saint-André et son staff. L’ancien ailier des Crusaders a tout pour devenir un facteur X chez le champion de France. Il faut dire qu’il a tout de même inscrit douze essais avec les All Blacks en seulement quinze titularisations (19 sélections). Malheureusement stoppé dans son ascension en raison d’une blessure à la poitrine fin 2020, il n’a pas pu jouer pendant un an (entre le 25 septembre 2020 et le 23 octobre 2021).

Une éternité au pays du long nuage blanc qui a un réservoir de trois-quarts polyvalents de niveau international assez phénoménal. Il a donc été difficile pour lui, malgré une dernière saison de très bonne facture (seize matchs avec les Crusaders pour huit titularisations et deux essais inscrits), de retrouver sa place chez les Blacks. Absent du squad lors de la dernière tournée estivale, il a donc pris la décision de tenter l’aventure européenne à 27 ans.

Un retour fracassant

Il est évident que le MHR compte sur ses jambes de feu, enchaînant quatre titularisations, dès sa phase d’adaptation achevée, entre le 3 et le 23 décembre. Mais pour sa deuxième sortie en Top 14, après avoir réussi ses débuts en inscrivant un essai pour sa grande première à Clermont, George Bridge s’est malheureusement blessé face à Perpignan après seulement neuf minutes de jeu, lui qui venait d’effectuer trois matchs dans leur intégralité. Victime d'une entorse accromio-claviculaire, il a été arrêté pendant un mois, avant de retrouver la compétition lors du déplacement à Toulouse. Le temps de retrouver un peu de rythme, il marquait un essai magnifique une semaine plus tard face à Toulon, s’extirpant d’un côté fermé pourtant bien gardé par Waisea.

Au-delà de cette toupie suivie d’une accélération décisive, George Bridge a réussi deux franchissements et cassé huit plaquages, démontrant ainsi tout son potentiel offensif. Il a eu certes plus de mal à contenir les attaques adverses, mais il devait quand même essayer de stopper Cheslin Kolbe. Il est certain qu’il n’aura pas le phénomène sud-africain tous les week-ends en face de lui.