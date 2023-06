Découvrez les compositions d'équipe de la 18ème journée de Top 14, qui se clôturera par l'affiche entre Bordeaux-Bègles et Clermont.

Bayonne - Stade français

Le XV de départ de Bayonne : 15.Orabé ; 14. Hannoun, 13. Maqala, 12. Buliruarua, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8.Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Scholtz, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Perchaud, 18. Leindekar, 19.Kafalotu, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Muscarditz, 23.Talakai.

Le XV de départ du Stade français : 15. Barré : 14.Tui, 13.Ward, 12.Delbouis, 11.Etien ; 10.Segonds, 9.Parra ; 7. Hirigoyen, 8.Habel-Kuffner, 6.Briatte ; 5.Kremer, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3. Melikidze, 2.Ivaldi, 1.M.Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17.Castets, 18.Timan, 19.Chapuis, 20.Coville, 21.Dachary, 22.Dakuwaqa, 23.P. Alo-Emile.

Castres - La Rochelle

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Palis, 13. Séguret, 12.Botitu, 11.Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7.Ardron, 8. Kornath, 6. Champion de Crespigny; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3.Hounkpatin, 2. Colonna, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18.Nakarawa, 19.Usarraga, 20.Cope, 21.Doubrère, 22. Le Brun, 23.Chilachava.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin, 14. Leyds, 13. Seuteni, 12.Favre, 11. Rhule ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Bothia, 8.Tanga, 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Sazy (cap.) ; 3.Sclavi, 2.Lespiaucq, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Aouf, 18.Picquette ,19.Lavault, 20. Hatherell, 21. Berjon, 22. Danty, 23.Reazel.

Lyon - Montpellier

Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold (cap.) ; 14. Veredamu, 13. Maraku, 12. Tuisova, 11.Nakaitaci ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Guillard, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. Mayanavanua, 4. William ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Coltman, 17. Devisme, 18. Goujon, 19. Kpoku, 20.Doussain, 21. Sopoaga, 22. Okuya, 23. Tafili.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7.Bécognée, 8. Mercer, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4.Stooke ; 3. Haouas, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Langdon, 17. Fichten, 18. Chalureau, 19. Dakuwaqa, 20. Eymeri, 21. Lucas, 22. Garbisi, 23. Lamositele.

Perpignan - Pau

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Dubois, 13.Taumoepeau, 12.De La Fuente (cap.), 11.Crossdale ; 10.McIntyre, 9. Deghmache ; 7.Bachelier, 8. Lemalu, 6. Shields ; 5.Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17.Lotrian , 18.Moreaux, 19.Oviedo, 20.Galletier, 21.Rodor, 22.Sawailau, 23.Fia.

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Manu, 12.Vatubua, 11. Ikpefan; 10. Henry, 9 Daubagna ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6.Puech ; 5. Metz, 4. Auradou ; 3.Tokolahi, 2. Rey (cap.), 1.Calles.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Seneca, 18.Tagitagivalu, 19.Zegueur, 20.Robson, 21.Gailleton, 22.Colombet, 23. Corato.

Racing 92 - Brive

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring, 14.Taofifenua , 13.Klemenczak, 12.Chavancy (cap.), 11. .Dupichot; 10.Gibert, 9.Le Garrec ; 7.Lauret, 8.Kamikamica, 6.Diallo; 5.Sanconnie, 4.Palu ; 3. Kharaishvili, 2. Tarrit, 1.Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Narisia, 17.Moukoro, 18.Bresler, 19.Chouzenoux, 20.Russell, 21.Tabuavu 22.Imhoff, 23.Nyakane.

Le XV de départ de Brive : 15.Ferté, 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Lee, 11.Bonneval ; 10. Sanchez, 9. Carbonneau ; 7. E. Abadie (cap), 8. Kunavula, 6.Marais, 5. Paulos, 4. Ratuva, 3. Van der Merwe, 2.Matu’u, 1. Tapueluelu.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Fraissenon, 18. Zafra, 19. Gué, 20. Hirèche, 21.Abadie, 22.Hervé, 23. Marchetti.

Toulon - Toulouse

Le XV de départ de Toulon : 15. Luc ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Wainiqolo ; 10. West, 9. Serin ; 7. Isa, 8. Parisse (cap.), 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Rebbadj ; 3. Setiano, 2. Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Etrillard, 17. Devaux, 18. Warion. 19. Halagahu, 20. Le Corvec, 21. Danglot, 22. Sinzelle, 23. Brookes.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. A.Retière, 13.Barassi, 12.Chocobares, 11.Lebel ; 10.Mallia, 9.Graou ; 7.Placines (cap.), 8.Roumat, 6.Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Cramont, 1.Ainu’u.

Remplaçants : 16. Boubila, 17.Reilhes, 18.Youyoutte, 19.Elstadt, 20.T. Ntamack, 21.Page-Relo, 22.Guitoune, 23.Merkler.

Bordeaux-Bègles - Clermont

La composition probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Cordero, 13. Lamerat, 12.Vili, 11. Tambwe ; 10. Holmes, 9. Gimbert ; 7. Diaby (cap.), 8. T. Willis, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Marais, 4. Jolmes ; 3.Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier ou Oghre, 17. Poirot, 18. Roussel, 19.Miquel ou Bochaton, 20. Zabalza, 21. M. Garcia, 22. Depoortere, 23. Cobilas.

Infirmerie : les Bordelais devront se passer de leurs trois internationaux : Matthieu Jalibert, Sipili Falatea et Yoram Moefana. Autre international, Maxime Lucu (touché à une cheville) est toujours indisponible même s’il est en voie de guérison. Deux joueurs ont retrouvé le groupe : les troisième ligne Pierre Bochaton (genou) et Jean-Baptiste Lachaise (ischios-jambiers). Geoffrey cros aussi est réapparu à l’entraînement. Contre Clermont, plusieurs joueurs ne pourront tenir leur place Pablo Dimcheff (ligaments croisés), Kane Douglas (cheville) , Guido Petti (ménisque) et Jean-Baptiste Dubié (entorse d’un genou). À noter que Yann Lesgourgues, victime début décembre d’une chute en scooter, a repris la course.

La composition probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy ou Tiberghien, 13.Moala, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Plisson, 9. Bézy ; 7. Cancoriet ou Yato, 8. Lee, 6. Iturria (cap.) ; 5. Lavanini, 4. Jedrasiak ou Lanen ; 3. Ojovan, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Beria, 18. Lanen ou Jedrasiak, 19.Yato ou Cancoriet, 20. Fischer ou Tixeront, 21. Jauneau, 22.Belleau, 23. Kubriashvili ou Slimani.

Infirmerie : l’effectif clermontois est quasiment au complet, même s’il doit composer sans deux ses talonneurs, Yohan Beheregaray et Adrien Pélissié. Rabah Slimani, Tomas Lavanini, Judicaël Cancoriet, et Bautista Delguy ont fait leurs retours. Alexandre Fischer a lui aussi repris l’entraînement, ainsi qu’Apisai Naqalevu.