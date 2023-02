PRO D2 - Agen s’impose face à Provence et confirme sa deuxième place, Vannes rechute sur la pelouse de Mont-de-Marsan, Béziers s’adjuge la bataille du milieu contre Nevers, Oyonnax va s’imposer à Montauban, Grenoble chute face à Colomiers… Découvrez nos pronostics pour la 21ème journée de Pro D2.

Agen - Provence

Les pensionnaires d’Armandie ont signé un gros coup le week-end dernier en s’imposant contre Mont-de-Marsan, s’emparant ainsi de la deuxième place au classement. En ouverture de cette journée, Agen reçoit Provence Rugby. Provence de son côté sort d’une victoire face à Nevers et veut aller se chercher une place dans le top 6. Une victoire sur la pelouse de son adversaire, serait donc le moyen idéal d’y accéder.

Notre pronostic : Victoire d'Agen

Mont-de-Marsan - Vannes

Battus sur la pelouse d’Agen lors de la précédente journée, les Landais doivent se ressaisir à la maison face à Vannes. Le club breton victorieux face à Montauban le week-end dernier n’est pas sur une dynamique positive depuis le début de l’année 2023 et risque de regoûter à la défaite sur la pelouse du stade André-et-Guy-Boniface. Les locaux soucieux de récupérer la deuxième marche du podium devraient s’offrir une large victoire.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

Béziers - Nevers

Pour cette bataille du milieu de tableau Béziers 10e accueille Nevers 9e. Cet affrontement pourrait bien tourner en faveur du club héraultais. Face à son public, doublé de la volonté de remonter au classement après le coup d’arrêt de la semaine passée, la donne devrait donc pencher envers Béziers. Mais Nevers pourrait bien être tenté de jouer les troubles fêtes. Capables de réaliser le meilleur, les Bourguignons tenteront de venir s’imposer à l’extérieur et mettre un peu de distance avec leur adversaire du soir.

Notre pronostic : Victoire de Béziers

Biarritz - Rouen

Les basques actuels cinquième de Pro D2 devraient avec la réception de Rouen se relancer après la défaite face à Oyonnax. Si Rouen peut poser quelques problèmes à cette équipe de Biarritz, les basques avec l'appui de l’Aguiléra et la menace de se faire distancer dans ce haut du panier, devraient sortir largement vainqueur de cette confrontation.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Massy - Aurillac

La dynamique positive de Massy depuis le début de l’année 2023 malgré un coup d’arrêt à Angoulême pourrait bien se poursuivre pour le club de la région parisienne face aux Auvergnats. Avec une victoire ce vendredi soir, Massy veut remettre la pression sur les Charentais et sortir de la place de la lanterne rouge. Mais en face Aurillac a des arguments à faire valoir et veut mettre fin à sa série de trois défaites consécutives. Malgré tout, les Massicois devraient s’offrir une nouvelle victoire dans la lutte au maintien.

Notre pronostic : Victoire de Massy

Carcassonne - Angoulême

C’est le match de la peur de cette 21ème journée de Pro D2, avec une lutte entre quatorzième et quinzième. Avec deux séries négatives de parts et d’autres l’issue du match pourrait être un grand coup sur l’avenir du championnat. Avec le bénéfice de jouer à domicile, Carcassonne dispose d’un petit ascendant et devrait sortir vainqueur de cette confrontation. Côté Angoulême, si une victoire permettrait aux hommes de Vincent Etcheto de s’offrir une bouffée d’oxygène, la tâche sera plus que ardue à l’extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne

Montauban - Oyonnax

Le leader a repris sa marche en avant. Victorieux face à Biarritz, Oyonnax se déplace à Montauban avec la statut d’ultra-favori. Face au treizième du championnat, Oyonnax devrait conserver sa large avance en tête du podium. Montauban battu à Vannes le week-end dernier ne devrait pas être en mesure de créer la surprise et de renverser la locomotive Oyonnaxienne et rester à portée de tir de ses trois poursuivants.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax

Grenoble - Colomiers

C’est le choc de cette 21ème journée de Pro D2, Grenoble sixième accueille Colomiers quatrième. Ce sont bien les visiteurs qui pourraient s’offrir la belle opération de la journée en allant chercher une victoire sur la pelouse d’un concurrent direct. Si les joueurs de la Colombe ont un petit avantage avant le coup d'envoi au vu de la dynamique, les Grenoblois ne sont pas à enterrer, loin de là et seront une menace constante lors de ce match de clôture. Mais ils pourraient bien connaître une déconvenue dans la lutte au top 6 du championnat.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers