Pro D2 - Agen avait l'occasion de renforcer sa deuxième place avec l'accueil de Provence rugby jeudi soir en ouverture de la 21e journée de championnat. Mais c'était sans compter sur l'opposition de Provençaux bien décidés à répondre présents dans le domaine du combat à Armandie. Les deux équipes ont bataillé. Et se quittent sur un match nul (23-23).

C’est sans doute un amoureux du suspense qui a écrit le scénario de ce match. Quand à la 79e minute, le ballon tombait du tee d’Elton Jantjies et obligeait l’ouvreur agenais à se précipiter pour passer – pensait-on alors – la pénalité de la gagne en faveur d’Agen (23-20). Mais les Aixois n’étaient pas venus en victimes expiatoires et ont joué leur va-tout jusqu’au bout. Une récupération du ballon plus loin, puis une pénalité passée après la sirène par Florent Massip leur ont donné raison. Et offert les deux points du match nul, 23-23.

Engagement et indiscipline

En fait, la première période avait donné le ton. Les Agenais valident d'abord leurs temps forts par un drop d'Elton Jantjies (7e) puis sur un essai marqué après démarrage derrière mêlée - et en supériorité numérique -, une réalisation signée Zak Farrance (29e). Mais les Lot-Et-Garonnais se montrent très indisciplinés dans ce premier acte (9 pénalités contre eux à la pause !). Ils finissent par récolter à leur tour un carton jaune par Lafond et les Provençaux profitent de cette supériorité numérique pour marquer par leur jeune demi de mêlée Simon Tarel (40e). Et ainsi, les deux équipes sont dos à dos à la pause (10-10).

L’engagement est total de la part des joueurs, chaque contact claque dans les travées d’Armandie. Les deux équipes visent une place en phases finales et cela se sent dans l’investissement. Toujours en infériorité numérique, les Agenais décident d’insister en jouant une pénalité en mêlée à 5 mètres. Alors qu’ils dominent plutôt les débats dans ce secteur dans cette partie, ils subissent la réaction des Aixois. Et perdent une occasion de marquer en concédant une pénalité (46e). En trois minutes, le match bascule même. Sur une sautée un peu flottante de Jefferson Joseph pour amorcer une contre-attaque, le Provençal Léo Drouet ramasse le ballon et file à l’essai (10-17, 48e). Cela oblige Agen à reconstruire. Par des points au pied de'Elton Jantjies sur pénalité (53e). Puis sur un ballon porté d’école, conclu par Loris Zarantonello (56e).

Provence sur sa lancée

Comme l’Aixois Florent Massip punit encore l’indiscipline des Lot-et-Garonnais, les deux équipes se retrouvent alors les yeux dans les yeux (20-20) à moins d’un quart d’heure de la fin du match. Comme deux boxeurs usés cherchant le coup fatal chez l'adversaire. Agen place donc une première « droite » sur une pénalité de Jantjies. Mais Provence réplique d’un « crochet » de Massip. Et les deux équipes doivent donc se quitter sur ce score de parité (23-23).

Avec ce match nul, Provence Rugby étend sa dynamique à trois matchs sans défaite. Précieux, surtout avec la perspective de jouer deux fois consécutives à domicile, face à Biarritz puis Vannes. Ils se rapprochent peu à peu du top 6. De son côté, Agen est désormais sous la menace de Mont-de-Marsan au classement. Les Lots-et-Garonnais ont 3 points d’avance sur des Landais qui accueillent Vannes ce vendredi. Et les Agenais peuvent toujours se dire qu’ils seront capables de rattraper quelques points en déplacement, puisque le SUA est – avec Oyonnax – l’une des deux équipes la plus prolifique hors de ses bases. Prochain rendez-vous pour Agen ? À Colomiers, pour un nouveau choc au sommet.