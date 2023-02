6 NATIONS 2023 - Le groupe du XV du Trèfle, récent victorieux de la France samedi dernier à Dublin et encore en lice pour remporter le Grand Chelem, vient de perdre un de ses éléments forts pour le reste du tournoi des 6 Nations.

Tadhg Beirne s'est blessé à la cheville durant la rencontre contre le XV de France. L'encadrement irlandais a annoncé que le deuxième ligne du Munster allait devoir se faire opérer et observer une période de convalescence d'environ 12 semaines. Une longue absence qui le met d'ores et déjà out pour la fin du Tournoi des 6 Nations.

"Nous souhaitons à Tadhg un prompt rétablissement alors qu'il subit une intervention chirurgicale aujourd'hui" peut-on lire sur les réseaux sociaux de la sélection du Trèfle.

? Wishing Tadhg a speedy recovery as he undergoes surgery today.#TeamOfUs | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/TczMc21ofx — Irish Rugby (@IrishRugby) February 16, 2023

Un sacré coup dur pour les hommes d'Andy Farrell qui perdent un cadre de l'effectif qui avait démarré les deux premières rencontres contre le pays de Galles et la France en qualité de titulaire.