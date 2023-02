XV DE FRANCE - Ce samedi soir, Cheslin Kolbe va retrouver le club avec qui il a découvert le rugby français, à savoir le Stade toulousain. Dans le même temps, il refoulera la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. La dernière fois, c'était en novembre dernier avec les Springboks face aux Bleus. Une rencontre qu'il garde encore en mémoire.

Comme quoi, on peut être joueur ou seulement supporter, et posséder plusieurs points commun. Le dernier affrontement entre la France et l'Afrique du Sud en a marqué plus d'un, autant par son intensité que par son scénario avec la victoire finale des Français face aux Champions du monde en titre.

Lui était sur la pelouse du Stade Vélodrome le 13 novembre dernier. À quelques jours de retrouver l'enceinte marseillaise, Cheslin Kolbe s'est exprimé. L'actuel joueur du Rugby Club Toulonnais est revenu sur cette défaite sud-africaine face aux protégés de Fabien Galthié. Un revers qui a laissé énormément de souvenirs à l'ancien Toulousain : "c’était probablement l’un des matchs les plus physiques depuis que j’évolue avec les Springboks. Malgré ça, et certains événements, nous avons été en mesure de nous créer des opportunités pour le gagner. Mais, vous savez, parfois une défaite apporte beaucoup d’enseignements et beaucoup de choses positives. Les deux équipes ont livré une bataille féroce, nous sommes tous allés au bout de nos forces. À la fin, il fallait un perdant et c’est toujours décevant de perdre avec le maillot vert et or. On en a tiré les leçons pour le futur."

Kolbe en a d'ailleurs profité pour complimenter l'équipe de France, transformée depuis plusieurs mois avec notamment le grand chelem la saison dernière : "Il y a de la qualité partout, aussi bien en attaque qu’en défense. Je ne veux pas nommer une individualité en particulier. Par le passé, des personnes ont pu dire que les Français n’étaient pas en mesure de répondre aux exigences physiques du niveau international. Pour avoir joué contre eux, je peux vous dire que c’est une nation qui maintient un très haut niveau physique sur la durée d’une rencontre. C’est vraiment une équipe en très grande forme physique. Leur transformation sur ce point est incroyable."

"J'aurais aimé que Kolisi vienne à Toulon"

C'est officiel depuis quelques semaines, Siya Kolisi évoluera en Top 14 la saison prochaine sous les couleurs du Racing 92. L'actuel joueur des Sharks était le capitaine des Springboks au Vélodrome en novembre dernier.

Siya Kolisi évoluera sous les couleurs du racing 92 la saison prochaine. SUSA / Icon Sport

Cheslin Kolbe explique, sourire aux lèvres : "Je suis vraiment excité par l’idée de le voir jouer en France. Nous partageons beaucoup de choses ensemble. Vous le savez, nous sommes proches, et c’est aussi très bien pour moi de le savoir un peu plus à proximité par rapport à l’Afrique du Sud. Bien sûr, j’aurais aimé, si ça avait été possible, de l’avoir ici avec moi à Toulon. D’ailleurs, il y a eu beaucoup de blagues et de commentaires lorsqu’il est venu me rendre visite à Toulon pour mon anniversaire. Il en a profité pour découvrir le Campus et prendre ses marques avant la coupe du Monde. Les rumeurs ont commencé : "Siya Kolisi à Toulon !" (Rires). Ça aurait été merveilleux et génial pour le club."