TRANSFERTS - Clermont a excédé le salary cap de plus de 300 000 euros, informe Midi Olympique. Pour autant, le club auvergnat devrait poursuivre son recrutement sans accroc ni changement majeur.

Clermont rit jaune. Le club auvergnat est entré en médiation avec Samuel Gauthier, le salary cap manager de la LNR, selon les informations de Midi Olympique. L'ASM a, en effet, un excédent de 300 000 euros sur la saison 2021-2022 par rapport à la limite du salary cap (10,7 millions d'euros par saison) imposée aux clubs du Top 14. Pour autant, Clermont entend poursuivre son recrutement sans changement majeur dans sa stratégie. "Ce n'est pas un problème pour notre recrutement" répond sobrement Didier Retière, directeur sportif des Jaunards.

Après avoir officialisé les venues de Mohamed Haouas (Montpellier), Pita-Gus Sowakula (Nouvelle-Zélande/Chiefs) et Folau Fainga'a (Australie/Western Force), l'ASM veut continuer sa pêche aux gros. Début février, Christophe Urios avait déclaré dans Rugbyrama que "la priorité des priorités, ce sont les avants". En ce sens, la piste Marcos Kremer s'est réchauffée depuis la prise de fonctions d'Urios en Auvergne.

Damian Penaud à l'UBB, c'est officiel ! \u270d\ufe0f

Toutes les infos ici > https://t.co/cTF02T3G4n pic.twitter.com/NrvH9WvYfp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 28, 2022

L'Argentin du Stade français (56 sélections) est plus que jamais visé par l'ASM alors que l'incertitude plane au-dessus de la carrière de Sébastien Vahaamahina et que le jeune Miles Amatosero devrait retourner en Australie à l'issue de la saison. Le nom de Baptiste Delaporte revient également avec insistance du côté des volcans d'Auvergne, alors que le troisième ligne castrais et Christophe Urios partagent une franche relation.

Un trois-quarts polyvalent pour remplacer Penaud

Si le nouveau manager clermontois convient que son équipe "doit s'armer devant", le départ de son ailier Damian Penaud sera une perte majeure pour le club auvergnat la saison prochaine. Après les rumeurs Jack Nowell et Semi Radradra, qui s'est finalement engagé à Lyon, Christophe Urios souhaite toujours recruter un trois-quarts au profil centre-ailier. Chez les Espoirs, Yérim Fall coche les cases et pourrait également être une solution si l’ASM ne met pas la main sur une belle trouvaille. Sélectionné dans le groupe des Bleuets pour le Tournoi U20, le jeune clermontois est un "centre-ailier" explosif et cadre des espoirs de l'ASM.

Viliame Tutuvuli, jeune fidjien issu du rugby à XIII australien, a lui intégré le groupe professionnel à plusieurs reprises depuis le début de l'année civile. Assez pour performer en Top 14 et faire oublier Damian Penaud ? Pour rappel, Samuel Ezeala est également en fin de contrat, alors que Clermont pourra compter sur Alivereti Raka, Bautista Delguy, Cheikh Tiberghien et Marvin O'Connor à l'aile la saison prochaine.