Pro D2 - Très diminuée par les blessures au poste de trois-quarts centre, l'USC a choisi de se renforcer en sollicitant la venue de Joris Dupont, un espoir du Castres olympique, qui pourrait être disponible dès ce week-end.



A la lutte pour son maintien en Pro D2, l'USC pourra compter sur un renfort pour la fin de la saison. Les Audois ont en effet enregistré la signature de Joris Dupont, jeune espoir qui évoluait jusque là sous les couleurs du CO. Joris Dupont (22 ans, 1, 80 m, 90 kg) est un joueur très prometteur qui a "tout à fait le niveau du Pro D2" selon Jean-Marc Aué, technicien en charge des lignes arrières de l'USC. Le "gamin" n'est pas un inconnu pour Aué puisqu'il l'a eu sous ses ordres lors de son passage à la tête des espoirs du Castres olympique. Si sa licence est validée, Joris Dupont pourrait être sur la feuille de match ce week-end et affronter Soyaux-Angoulême. Dupont vient renforcer en secteur très touché par les blessures et les méformes où Pierre Aguillon (ischio-jambiers), Nick Grigg (retour en Nouvelle-Zélande pour raisons familiales) et Brieuc Plessis-Couillaud (douleurs intercostales) notamment sont absents.

????? ?????? prêté à l'US Carcassonne jusqu'à la fin de la saison ! — Castres Olympique (@CastresRugby) February 15, 2023

Carcassonne joue son maintien

Les Carcassonnais, actuellement 14ème de Pro D2 n'ont que cinq points d'avance sur Angoulême, premier reléguable. L'arrivée du jeune espoir va faire du bien au groupe de Christian Labit, qui sera vendredi prochain un match crucial pour le maintien en recevant Angoulême.