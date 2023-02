INTERNATIONAL - L'arrière de l'Irlande et du Leinster Hugo Keenan a signé un contrat de trois ans avec l'IRFU qui le verra poursuivre sa carrière en Irlande jusqu'à la fin de la saison 2025/26.

Il était titulaire contre les Bleus samedi dernier à Dublin et fait partie des joueurs stars du Leinster et de la sélection irlandaise. Cette prolongation de trois saisons est donc une bonne nouvelle pour les supporters irlandais.

Hugo Keenan a fait ses débuts internationaux contre l'Italie en octobre 2020 lors du 6 Nations reporté par le Covid. Il a débuté 27 des 29 derniers matchs de l'Irlande en inscrivant huit essais. Il a également remporté une triple couronne avec le XV du Trèfle en 2022 et a disputé l'intégralité des trois séries de tests de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande en juillet dernier.

Hugo Keenan a disputé l'intégralité des trois tests de l'Irlande en Nouvelle-Zélande Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Le joueur a fait ses débuts au Leinster contre les Zebres de Parme en novembre 2016 et a depuis amassé 51 apparitions pour la province en marquant 13 essais et en remportant les titres BKT URC en 2020 et 2021. Cette saison, Keenan a joué sept fois pour Leinster, marquant quatre essais lors de ses trois derniers matchs. Il a franchi la ligne d'essai à deux reprises lors de la victoire de la Coupe des champions Heineken au stade Aviva contre le Racing 92.

L'intéressé a commenté cette prolongation : "Je suis ravi de faire partie de deux environnements très compétitifs et ambitieux avec l'Irlande et le Leinster. J'apprécie mon rugby et je cherche à m'améliorer chaque semaine et il y a tellement d'occasions d'en apprendre davantage sur le jeu avec la qualité des entraîneurs que nous avons aux niveaux provincial et national."

David Nucifora, le directeur de la performance de l'IRFU, lui s'est montré ravi au vu de l'investissement du joueur : "Hugo est le premier joueur à avoir suivi le programme à sept pour obtenir un contrat central à XV. Son dévouement à l'amélioration et son dynamisme l'ont amené à ce stade de sa carrière et après avoir impressionné lors de sa première saison au niveau international senior, il a recommencé au cours des 12 derniers mois. Il est le type de joueur qui impose des standards autour de lui et il aura un rôle clé à jouer pour l'Irlande et le Leinster au cours des prochaines saisons."