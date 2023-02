TOP 14 - Ronan O'Gara ne sera pas de nouveau suspendu par la commission de discipline. Le manager du Stade rochelais était cité après la rencontre Racing 92 - La Rochelle et l'instance disciplinaire de la LNR a décidé de ne pas sanctionner l'Irlandais, qui pourra bénéficier de toute l'étendue de sa mission lors du déplacement de La Rochelle à Castres. En revanche, le joueur du CO Josaia Raisuqe, écope lui d'une suspension de trois semaines après son rouge reçu à Clermont.

Bonne nouvelle pour le Stade rochelais, son manager Ronan O'Gara n'a pas été suspendu par la commission de discipline comme nous vous l'annoncions. Cité après la rencontre au Racing 92 pour son "comportement (...), susceptible de constituer une infraction" d'après le communiqué hebdomadaire de la commission du 31 janvier dernier, l'Irlandais ne sera finalement pas de nouveau sanctionné.

"Après analyse des rapports des officiels de match et audition des arguments du licencié et de ses représentants, la Commission de discipline et des règlements a décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction disciplinaire à l’encontre de M. Ronan O'Gara", indique le communiqué de la commission de discipline et des règlements du jour.

Déjà convoqué trois fois cette saison, le technicien irlandais purgeait lors du match à Nanterre son dernier match de suspension. Il avait écopé de dix matchs de suspension en raison de messages déplacés envoyés à Franck Maciello, direction nationale de l'arbitrage.

Même décision pour Gonzalo Quesada

Gonzalo Quesada était lui aussi dans le viseur de la commission de discipline après la rencontre du Stade français perdue à Perpignan lors de la 16ème journée du Top 14. Comme pour Ronan O'Gara, le manager argentin n'est pas sanctionné, il est donc qualifié pour la prochaine rencontre et le périlleux déplacement de son équipe à Bayonne.

Josaia Raisuqe suspendu trois semaines

Sanction en revanche pour le Castrais Josaia Raisuqe. L'ailier tarnais qui était entré en jeu face à Clermont le 4 février dernier avait marqué rapidement un essai avant de craquer à la 74e minute en assenant un coup d'épaule au visage de Paul Jedrasiak, écopant logiquement d'un carton rouge. Reconnu responsable de "Jeu dangereux dans le cadre d'un ruck ou d'un maul", la commission de discipline lui a infligé une suspension de quatre semaines, augmentée d'une semaine "après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire)".

Finalement Josaia Raisuqe est suspendu trois semaines après "prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l'audience et l'expression de remords)" et sera requalifié le 5 mars 2023. Il loupera les trois prochains matchs du CO (réception de La Rochelle, déplacement à Bayonne et réception de Lyon).

À noter également la suspension de trois semaines pour le Montois Nicolas Garrault après son carton rouge face à Provence Rugby lors de la 19e journée de Pro D2.