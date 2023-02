TOP 14 - Malgré sa victoire face au Racing 92 lors de la précédente journée, la Section paloise est toujours sur ses gardes, consciente que le prochain rendez-vous face à Perpignan sera déterminant pour la suite.

Alors que le Hameau célébrait la première victoire en Top 14 de la Section paloise depuis fin novembre, le manager Sébastien Piqueronies n’a pas attendu la première question de la conférence de presse pour s’exprimer. "Nous sommes toujours douzièmes", déclarait-il en prenant place derrière les micros, douchant l’optimisme général, conscient qu’il convenait de garder les pieds sur terre car le plus dur reste à faire.

"Nous ne sommes pas encore totalement libérés", poursuivait-il quelques secondes plus tard au moment d’évoquer la prestation offensive de son équipe, tout heureuse pourtant de s’octroyer un point de bonus offensif. Le manager béarnais soulignait bien évidemment les progrès de son équipe mais la prudence était derrière chacun de ses mots alors que la lutte pour le maintien a été totalement relancée par Perpignan qui a fait tomber le Stade français à domicile avant de s’imposer à Brive la semaine suivante.

La viligence est de mise

Les Palois sont donc conscients que la menace est toujours réelle et que le match à Aimé-Giral sera un virage important avant le sprint final. "On travaille depuis plusieurs semaines pour être plus efficaces au contact, plus efficaces dans nos duels, plus réactifs dans nos soutiens pour transformer le jeu plus rapidement", avouait néanmoins le manager.

"Ça n’a pas payé tout de suite, mais nous avons continué à bosser comme des chiens et nous avons aujourd’hui des transformations un peu plus rapides. Mais ça fait plusieurs semaines que l’on y travaille. Je suis très heureux que ça paye. Mais il faut rester humbles. Ça a payé une fois, c’est bien mais nous avons commencé cette journée douzième et nous l’avons terminé à la douzième place. Vigilance, attention, gare, urgence, panique."

C’est donc dans cet état d’esprit que les Palois se sont retrouvés après quatre jours de repos pour préparer ce déplacement à Perpignan. "On sait ce qui nous attend : La furia catalane, l’envie et le besoin absolu de nous battre. Ce sera très dur, très rude, combien d’équipes se sont cassées les dents depuis deux ans à Aimé-Giral. C’est un challenge encore plus dur que celui du Racing."