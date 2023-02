Matthis Lebel, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares devraient rester Toulousains. Le jeune français et les deux Argentins vont étendre leur bail en Haute-Garonne, après la prolongation de Dimitri Delibes.

L'avenir de Matthis Lebel devrait bientôt être scellé. L'ailier international (23 ans ; 5 sélections) a déclaré pour Actu Rugby que les discussions d'une prolongation "étaient quasiment finalisées". Pour rappel, le Toulousain était en fin de contrat avec une année en option (2024) et son nom était régulièrement cité du côté de Lyon l'automne dernier.

Finalement, Matthis Lebel devrait imiter Dimitri Delibes (2026), Alban Placines (2026) et Joshua Brennan (2025) qui ont tous prolongé à Toulouse cette saison.

François Cros et Melvyn Jaminet ont été laissés à disposition du Stade toulousain par le staff du XV de France cette semaine. Ils se sont donc entraînés avec leurs partenaires de club ce lundi et pourront jouer samedi, à Marseille, contre Toulon. https://t.co/Y2j5FwihtP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 13, 2023

Chocobares jusqu'en 2025

Le futur de Santiago Chocobares semble s'éclaircir. Le centre toulousain a récemment retrouvé les terrains face à Montpellier et Bayonne après une absence de dix mois en raison d'une blessure au ligament intérieur croisé du genou gauche. Après cette longue traversée du désert, le Puma de 23 ans devrait prolonger son bail à Toulouse. "On est en discussion, mais je veux rester ici et le club veut que je reste donc je pense que ça va arriver" a déclaré le principal intéressé dans les colonnes La Dépêche.

Une prolongation jusqu'en 2025 est sur la table pour l'Argentin. Les deux parties sont en discussions avancées et le dossier devrait vite être finalisé. L'Argentin était arrivé en janvier 2021 en tant que joker médical. Juan Cruz Mallia est lui tombé d'accord avec Toulouse pour prolonger. Le polyvalent arrière de 26 ans avait notamment inscrit l'essai victorieux des Rouge et Noir lors de la dernière finale de Champions Cup remportée face à La Rochelle.