À moins de deux semaines de la reprise du Super Rugby, des nouvelles règles ont été instaurées pour le championnat pacifique. Parmi elles, la possibilité pour l'arbitre de changer un carton jaune en carton rouge au cours d'une rencontre.

Le Super Rugby ne cesse d'évoluer. Une saison après avoir expérimenté le carton rouge de vingt minutes, le championnat pacifique a dévoilé une série de nouvelles règles applicables dès le début de la saison, le week-end du 24 février. Parmi elles, l'arbitre aura maintenant la possibilité de changer un carton jaune en un carton rouge au cours d'une rencontre. Juste après la décision d'un carton jaune, l'arbitre vidéo aura huit minutes pour retenir cette décision ou "augmenter" la sanction à un carton rouge de vingt minutes.

Autre mesure, les arbitres pourront également ordonner un carton rouge "définitif" pour une faute délibérée d'anti-jeu. Le but de ces nouvelles mesures étant de protéger la santé des joueurs et de favoriser le jeu. Matt Barlow, le directeur du Super Rugby, se félicite de ces nouvelles avancées.

\ud83d\uddde NEWS UPDATE | Some exciting law innovations are coming when the Super Rugby Pacific 2023 season kicks off February 24.



More details: https://t.co/sVafEF6aPq#SuperRugbyPacific pic.twitter.com/F3iiEY7IWo — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) February 13, 2023

"Nous voulons que le Super Rugby Pacific soit la compétition de rugby professionnel la plus divertissante, la plus innovante et la plus rapide au monde. Nous avons écouté nos fans et pris des mesures pour réduire les arrêts et les rediffusions vidéo, augmenter le flux et maintenir l'intégrité de la compétition et la sécurité des joueurs en ce qui concerne les cartons jaunes et rouges"

L'arrivée des pénalités chronométrées

Les buteurs de Super Rugby devront également s'habituer aux coups de pied chronométrés. Comme en Top 14, les buteurs auront 90 secondes pour taper une transformation, et une minute pour les pénalités. "Les joueurs, les entraîneurs et les arbitres sont enthousiasmés par ces innovations, et nous pensons qu'elles créeront une meilleure expérience pour les fans à la fois pendant le match et pour ceux qui regardent à la télévision" conclut Matt Barlow.