Retraité des terrains depuis le 1er juillet dernier, Damien Chouly (37 ans, 46 sélections) va passer, cette année, ses diplômes afin de devenir agent sportif. Alors qu’il était un temps pressenti sur les bancs de touche, l’ancien troisième ligne international a choisi cette voie pour sa reconversion.

Depuis votre retraite sportive, on n’entend plus parler de vous. Où en êtes-vous de vos projets de reconversion alors qu’il avait été un temps question de vous voir sur le banc de touche de l’Usap ?

Je vais consacrer l’année 2023 à préparer l’examen à la licence d’agent sportif. C’est mon objectif. J’ai beaucoup discuté, beaucoup échangé pour choisir ma voie. L’année dernière, j’avais effectivement décidé de ne pas rejoindre le staff de Perpignan. Je pensais avoir fait le tour du rugby professionnel après dix-huit saisons en pro. Je n’avais pas envie de repartir sur cette routine. Il y avait aussi la frustration de ne plus être acteur de ce jeu à gérer. Pour finir, je souhaitais me poser au niveau personnel, notamment sur le plan géographique.

Damien Chouly célébré lors de son dernier match de Top 14 l'année dernière. Icon Sport - Alexandre Dimou

Qu’est-ce qui vous a convaincu d’opter pour ce métier ?

Ce qui me plaît, c’est la transmission. Je peux le retrouver dans le métier d’agent en faisant partager mon expérience de joueur qui m’a fait connaître des hauts mais aussi quelques bas. Le fait d’intervenir en qualité d’intermédiaire sportif et de pouvoir conseiller des jeunes au fil de leur parcours, de leur évolution, en apportant mon ressenti du terrain, c’est ce qui m’a lancé dans ce projet.

Quitter le rugby était-il envisageable à vos yeux ?

J’avais la volonté de garder un pied dans le milieu. Ça reste ma passion au quotidien et je recherchais une nouvelle manière de la vivre. Il y aura une période de transition et d’adaptation mais je suis persuadé que je vais me régaler.

Où en êtes-vous concrètement ?

Il y aura le concours en novembre qui est commun à toutes les disciplines, foot, rugby, basket hand... Et en mars de l’année prochaine, il y aura l’examen spécifique rugby. Dans un an, je devrais donc être opérationnel.

De plus en plus d’anciens joueurs sont devenus agents sportifs ces dernières années. Avez-vous pris contact avec certains d’entre eux pour prendre conseil ?

Oui, j’en ai discuté avec Damien Lagrange, qui travaille chez Projexa, la société que je vais rejoindre. J’ai beaucoup échangé avec lui ainsi qu’avec Xavier Batiste qui, au sein de cette société, est intervenu dans la négociation de plusieurs de mes contrats de travail. Ils ont fini de me convaincre. Le challenge est là. Quand tu arrêtes ta carrière, il te faut trouver quelque chose de motivant. Maintenant, je dois valider ce projet et gagner ma légitimité en obtenant la licence. Il faut faire les choses dans l'ordre.