6 NATIONS 2023 - Wayne Barnes a réussi à ne contenter…personne. Au terme du match dantesque entre les Bleus et la meilleure nation mondiale (32-19), les deux camps se sont sentis lésés. Si en France, c'est l'essai de James Lowe qui fait parler, en outre-Manche, c'est le plaquage de Uini Atonio et sa sanction qui provoque l'incompréhension.

Wayne Barnes est au coeur de toutes les polémiques. Si l'Irlande et la France se sont livré un combat sans merci samedi dernier, avec une victoire 32-19 pour les partenaires de Johnny Sexton, c'est bien l'homme au sifflet qui continue de faire parler de lui. Du côté des Bleus, l'essai accordé à James Lowe ne passe pas, même s'il ne doit pas être une excuse de la défaite tricolore, face à une équipe tout simplement meilleure qu'elle dans le choc au sommet du rugby mondial. En Irlande, c'est une autre action qui fait polémique : le plaquage de Uini Atonio. Eclipsant encore, dans les commentaires, la beauté d'un match qui aurait dû se suffire à elle-même.

Nombreux sont ceux qui ont désigné Wayne Barnes comme le coupable idéal. Paresse de l'esprit. À Dublin, les Français sont surtout tombés sur meilleurs qu'eux. À ça, Barnes n'y pouvait rien.https://t.co/xQM2ZlG6WE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 12, 2023

Petit rappel de l'action. A la 26e minute de jeu dans un match complètement fou, mené à ce moment-là 13-12 par les hommes de Fabien Galthié, le pilier droit rochelais plaque Rob Herring avec un contact épaule-tête violent. Pire encore, le français ne semble pas entourer de ses bras son plaquage où il ne se baisse pas, l'empêchant d'avoir une quelconque justification atténuante. Mais l'homme en blanc en blanc va se montrer clément dans son jugement, avec un simple carton jaune. Un grand ouf de soulagement en France, une incompréhension et une déception outre-Manche.

"Un jaune incompéhensible"

Et à vrai dire, difficile de leur donner tort. Dans une ère du rugby où l'on veut protéger au maximum les joueurs et éviter tout contact avec la tête, la charge d'Atonio semblait remplir tous les critères pour que la France finisse le match à 14. En Irlande, malgré la victoire, la sanction fait polémique. Le 42 rugby, un média irlandais, parle "d'une déception d'avoir une nouvelle décision controversée concernant les blessures à la tête". Le Irish Times, lui, se veut encore plus sévère dans son appréciation : "Ce match épique a été émaillé d'une controverse. [...] Tout le monde qui regardait a vu rouge, mais l'arbitre l'a inexplicablement réduit, ne produisant qu'un jaune incompréhensible".

Coupable d'un plaquage dangereux sur le talonneur irlandais Rob Herring, le Français a été cité et sera entendu demain par la Commission. https://t.co/4yOySoWWRq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 13, 2023

Après la rencontre, la commission de discipline a donné raison à la presse étrangère. En effet, Uini Atonio a été cité et sera entendu ce mercredi pour connaître son sort. Au regard de la situation, le joueur de La Rochelle pourrait s'en sortir indemne comme être lourdement sanctionné.