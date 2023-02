TOP 14 - Actuellement onzième du championnat, le Castres olympique se retrouve à quelques points seulement de la zone rouge au coude à coude avec la Section paloise. Le président castrais, Pierre-Yves Revol s'est exprimé pour faire un point sur la situation des siens.

Au lendemain de la saison 2021-2022, personne n'aurait vraiment imaginé que l'un des finalistes du championnat se retrouve dans une telle situation. Onzièmes du championnat à égalité de point avec la Section paloise (32 points), les hommes de Pierre-Henry Broncan se trouvent aux portes de la zone rouge où Brive et Perpignan se livrent une bataille acharnée. Bien conscient que les Castrais demeurent loin des standards affichés la saison dernière, Pierre-Yves Revol, président du club tarnais s'est exprimé : "Il ne faut pas se voiler la face. Le temps presse. J’ai souvent parlé de la force de résilience du CO ; c’est-à-dire de sa capacité à surmonter les difficultés et à rebondir. Mais le déclic ne s’est pas encore produit."

Les Castrais avaient fini le match à quatorze à Clermont, après l'expulsion de Josaia Raisuqe. Icon Sport - Icon Sport

Invaincu à domicile cette saison, il n'en reste pas moins que le Castres olympique n'a ramené aucune victoire de ses déplacements. Un facteur important que le président pointe du doigt : "Nous avons eu plusieurs occasions de nous imposer à l’extérieur : au Racing, à Perpignan, à Lyon voire à Toulon et Clermont Ferrand et pour différentes raisons, nous n’en avons pas été capables. Nous ne pouvons invoquer la malchance car à chaque fois, nous avons manqué de constance ou de justesse. Bref, ce groupe n’a pas montré tout le caractère du CO, ses valeurs et sa force collective et n’est pas pour l’instant au rendez-vous de nos attentes et de nos ambitions", explique Pierre-Yves Revol avant d'ajouter : "La situation est bien sûr devenue préoccupante car le moindre faux pas à domicile nous amènera à lutter pour le maintien. Et quand vous recevez La Rochelle, le Stade Toulousain ou Lyon, vous savez que le challenge est relevé."

Un stage pour rester soudé

Une période forcément préoccupante durant laquelle le club souhaite faire de l'état d'esprit l'une de ses plus grandes forces. Alors en ce début de semaine, Pierre-Henry Broncan et les siens se déplaceront à Gruissan, en bord de mer, pour se retrouver le temps d'un stage de trois jours. "Dans ces moments critiques, il ne faut pas se disperser mais au contraire être très soudé. C’est aussi la raison pour laquelle le club organise un stage près de la Méditerranée en ce début de semaine. Je vais scruter le comportement des uns et des autres et si je vois des signes de faiblesse ou de dissensions en-dehors ou sur le terrain dans la prochaine quinzaine, comptez sur moi pour tenter d’y remédier…". Reste à voir si l'air de la mer aura un effet positif sur les Castrais...