Les indiscrétions du Midol : un ouvreur Springbok vers le Racing, un baby Black vers Lyon

Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, le SU Agen et le RC Vannes qui s'activent sur le marché mais surtout les clubs du Racing 92 et de Lyon qui tentent de faire venir des joueurs de premier plan de l'hémisphère sud.

Lyon > Un Baby Black en joker de Taufua ?

Coup dur pour le Lou : le club rhodanien ne pourra plus compter sur Jordan Taufua (31 ans) cette saison. Le troisième ligne centre international samoan, touché aux cervicales, l’a annoncé dans le week-end sur Instagram : « Ma saison est terminée.» L’ancien joueur des Crusaders et de Leicester a été aligné à onze reprises toutes compétitions confondues, dont dix fois avec le 8 dans le dos. Son indisponibilité s’ajoute à celle d’un autre spécialiste du poste, Maxime Gouzou, opéré d’une rupture des ligaments croisés d’un genou, mi-janvier, tout en sachant que Beka Saghinadze est actuellement retenu avec la Géorgie. Le recrutement d’un joker au poste de 8 est devenu presque inévitable pour Xavier Garbajosa et son encadrement au regard des enjeux de la fin de saison.

Selon nos informations, le staff a porté son choix sur le prometteur Néo-Zélandais Liam Allen (22 ans, 1,91 m, 105 kg). L’ancien international jeunes, qui avait disputé six rencontres du dernier NPC cet automne, est actuellement dans le groupe des Crusaders qui s’apprêtent à disputer le Super Rugby. Le Lou attend la réponse finale de l’intéressé et espère finaliser ce dossier en ce début de semaine.

Racing 92 > Un échange Libbok-Gelant à l’étude ?

Le Racing 92 suit de près l’ouvreur springbok Manie Libbok (25 ans, 3 sélections). Pour arriver à ses fins, le club francilien aurait l’idée de proposer aux Stormers un échange incluant Warrick Gelant (27 ans, 11 sélections), selon SA Rugby Mag. John Dobson, entraîneur en chef de la franchise du Cap, entend conserver Libbok et lui a proposé un nouveau contrat jusqu’en 2027. La possibilité de récupérer Gelant, plutôt décevant depuis son arrivée en France, pourrait-elle convaincre les Stormers de libérer Libbok ? À suivre…

L'ouvreur des Stormers Manie Libbok inscrit un essai en Champions Cup Icon Sport - PA Images

Perpignan > Dubois et Acebes parmi la vague de prolongations

L’Usap a bien avancé sur les prolongations de contrat de ses joueurs cadres: le demi de mêlée Sadek Deghmache (27 ans, 2025+1), l’ailier Lucas Dubois (24 ans, 2025), le trois-quarts centre Jeronimo de la Fuente (31 ans, 2024), l’ailier et capitaine Mathieu Acebes (35 ans, 2024) et le pilier Giorgi Tetrashvili (29 ans, 2024) ont décidé de poursuivre l’aventure en sang et or.

Agen > Trois prolongations actées, deux autres attendues

Agen continue de miser sur sa jeunesse : l’ouvreur Emile Dayral (20 ans) ainsi que les ailiers Iban Etcheverry (24 ans) et Jefferson Joseph (20 ans) ont signé de nouveaux contrats de deux saisons. Les jeunes piliers Brice Hoarau et Pierre Jouvin devraient suivre dans les jours à venir. Une incertitude plane autour de Thomas Vincent, qui veut rejoindre le Top 14 rapidement.

Vannes > Kalamafoni en recrue phare, Ruru pour une pige de deux mois

Sione Kalamafoni sera Vannetais la saison prochaine. L’international tonguien (34 ans, 37 sélections) des Scarlets s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club breton. Passé par Nottingham (2010-2012), Gloucester (2012-2017) et Leicester (2017-2020) avant de rejoindre les Scarlets (2020-2023), Kalamafoni est capable de jouer deuxième ou troisième ligne. Par ailleurs, Vannes a trouvé le renfort attendu à la mêlée après le départ de Hugo Zabalza pour Bordeaux.

Michael Ruru va pouvoir bénéficier de temps de jeu Icon Sport - Pierre Costabadie

Après de longues semaines de négociations, les dirigeants bretons ont finalement trouvé leur bonheur en la personne de Michael Ruru (32 ans). Le demi de mêlée de l’Aviron bayonnais est initialement prêté jusqu’au 8 avril, le temps qu’Erwan Nicolas fasse son retour.

Valence-Romans > Le Grenoblois Gimenez en renfort

Valence-Romans a engagé avec effet immédiat Yanis Gimenez (23 ans). Le talonneur grenoblois, aligné à vingt reprises la saison passée, n’avait connu qu’une seule feuille de match cette année.

Bath > Cokanasiga a rempilé

Joe Cokanasiga (25 ans, 12 sélections) va rester fidèle à Bath. L’ailier international anglais a signé un nouveau contrat avec son club, imitant ainsi Tom Dunn, Will Stuart, Sam Underhill, Cameron Redpath ou encore Ben Spencer.

Joe Cokanasiga (Bath) lors du match de Challenge Cup contre Glasgow Icon Sport - PA Images

Bristol > Ravouvou en successeur de Radradra

Bristol a trouvé le remplaçant de Semi Radradra : le club anglais est proche d’obtenir l’engagement de Kalaveti Ravouvou (24 ans, 2 sélections). Le centre international fidjien évolue actuellement aux Fijian Drua avec qui il va disputer le prochain Super Rugby.

Leicester > Erasmus sondé

Leicester se cherche un nouveau boss. D’après The Rugby Paper, les Tigers auraient approché Rassie Erasmus pour lui proposer le poste. Mais l’ancien sélectionneur est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Fédération sud-africaine. Leicester est prêt à débourser une somme conséquente pour obtenir la libération de l’actuel directeur du rugby de la Saru.

London Irish > Courtisé en France, Jackson va rempiler

Paddy Jackson (31 ans, 25 sélections) va poursuivre l’aventure avec les London Irish. D’après The Rugby Paper, l’ouvreur nord-irlandais est sur le point de signer un nouvel engagement avec le club anglais, malgré, selon nos confrères britanniques, l’intérêt de Perpignan et du Racing 92.

International > Williams et Sutherland vers le Japon

Les franchises de Japan League One ne chassent pas seulement des vedettes de l’hémisphère Sud. Selon la presse britannique, le pilier écossais Rory Sutherland (30 ans, 24 sélections), actuellement joueur de l’Ulster, est en discussions avec les Kobelco Kobe Steelers en vue de l’après-Coupe du monde. L’arrière gallois LiamWilliams (31 ans, 83 sélections) pourrait aussi rejoindre le Japon. Sous contrat avec Cardiff, il serait tout de même ciblé par plusieurs franchises de League One, dont les Kubota Spears qui seraient disposés à lui offrir un contrat annuel estimé à 500 000 £ (environ 564 000€).