6 NATIONS 2023 - L'émission hebdomadaire Des Mauls et Débats évoque forcément le cas de l'Écosse. La sélection de Gregor Townsend a en effet glané les 10 points possibles sur les deux premières journées. Et c'est le prochain adversaire des Bleus...

L'enseignement du week-end de Des Mauls et Débats concerne l'Écosse. Encore en lice pour le Grand Chelem avec deux victoires bonifiées, le XV du Chardon et la bonne surprise de ce début de Tournoi. Avec un jeu attrayant, et des relances de loin, il semblent stratégiquement pouvoir rivaliser avec le XV du Trèfle, même si ce dernier semble intouchable. Avant cette finale pour la Triple Couronne, les Écossais se rendront au Stade de France dans quinze jours, pour un duel entre la deuxième et la troisième nation européenne.

Pour bien mesurer la forme de l'équipe écossaise, il faut remonter à 1996 pour retrouver un aussi bon départ, avec deux victoires lors des deux premières journées. Surtout, ce succès au détriment du pays de Galles est significatif car c'était en un sens le bourreau du XV du Poireau. D'ailleurs, Warren Gatland n'avait jamais perdu contre l'Écosse lors de son premier passage en tant que sélectionneur du pays de Galles (2007-2019).

Musique : Buffalos - Zebros