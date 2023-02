L'affrontement dantesque entre le XV de France et l'Irlande a beaucoup fait parler les acteurs de la rencontre mais égalementles spécialistes extérieurs. La victoire impressionnante de l'Ecosse face au pays de Galles fut elle, un bel hommage à Doddie Weir.

On avait le sentiment qu’eux auraient pu jouer deux jours.

La défaite du XV de France en Irlande (32-19) a mis en lumière l'extrême précision du système de jeu irlandais. Le premier essai d'Hugo Keenan, après une superbe combinaison, en est la parfaite illustration. Face à la symphonie du Trèfle, les Bleus n'ont pu que répondre par des exploits individuels en se heurtant à une défense implacable, comme l'explique Romain Ntamack.

"L’Irlande, c’est aux trois-quarts l’équipe du Leinster qui joue toute l’année ensemble et dispute beaucoup de moins de matchs que nous. Tout ça compte aussi beaucoup à la fin de la rencontre : alors qu’on était physiquement en train de pécher, on avait le sentiment qu’eux auraient pu jouer deux jours".

À mon époque, les quarante-six minutes de temps de jeu correspondaient au total du Tournoi !

Cette rencontre entre les deux premières nations mondiales a également été un sommet d'intensité et de jeu. Au total, Irlandais et Français ont ferraillé durant quarante-six minutes de temps de jeu effectif. Un record dans le Tournoi qui fait rire Laurent Cabannes, ancien troisième ligne du XV de France entre 1990 et 1997.

C’est un grand joueur en devenir, et il l’est peut-être déjà.

Parmi les plus grandes satisfactions de ce choc de titans,Thibaud Flament a une nouvelle fois rayonné après une première performance aboutie en Italie. Le deuxième ligne du Stade toulousain a été encensé par Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus.

"Il continue de progresser, de grandir. C’est encore un jeune joueur mais, match après match, il démontre son évolution. Il était performant au Japon l’été dernier, puis lors de la tournée d’automne. Il a le talent, tout simplement. C’est un grand joueur en devenir, et il l’est peut-être déjà. Je suis à l’aise pour parler de lui en ces termes".

Thibaud Flament, a été à la pointe du combat pour tenter de freiner les offensives irlandaises. Une activité défensive et une passe exceptionnelle pour Dupont qui aurait pu changer le scénario de la rencontre.



C'est une rencontre qui va laisser des traces.

Cyril Baille, le pilier gauche du XV de France, était lui touché par cette première défaite française depuis juillet 2021. "J’ai pu échanger avec quelques joueurs irlandais après le match, je peux vous jurer qu’ils étaient bien fatigués aussi. Entre le rythme et le combat, c’est une rencontre qui va laisser quelques traces. C’est une certitude".

Doddie Weir aurait été fier.

À Murrayfield, l'Ecosse a impressionné en s'imposant avec le bonus offensif face au pays de Galles (35-7). Portés par un excellent Finn Russell, les hommes de Gregor Townsend sont premiers à égalité avec l'Irlande. Surtout, ils rendent un hommage vibrant à Doddie Weir, légende du XV du Chardon décédée en novembre 2022.

"On jouait pour ce trophée – la Doddie Weir Cup (en hommage à Doddie Weir, ancien deuxième ligne écossais décédé prématurément d’une maladie neurologique) – et je suis sûr qu’il aurait été fier. Il m’envoyait toujours des messages et je l’imaginais avec une Guinness assis à la maison" racontait le sélectionneur écossais.