6 NATIONS 2023 - Le centre français Jonathan Danty, blessé à un genou, pourrait faire son retour prochainement sur les pelouses du Top 14. Le joueur de La Rochelle ne s'est pas fait opérer et postulerait dès le déplacement à Castres ce week-end. De là à l'imaginer en Bleus ? Selon nos informations, le joueur sera apte avant la fin du Tournoi.





Jonathan Danty manque cruellement à l'équipe de France. Sa puissance au centre du terrain, ses qualités défensives sont des atouts que les Bleus ont perdus malgré l'intérim de Yoram Moefana aux côtés de Gaël Fickou lors des deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations 2023. Blessé au genou face à Perpignan lors de la 14ème journée de Top 14, le centre maritime s'était rompu le ligament croisé postérieur.

Alors qu'il se dirigeait vers une opération, le centre avait décidé de ne pas passer sur le billard pour justement postuler avec le XV de France avant la fin du Tournoi. Le joueur a repris la course la semaine de la réception du Lou il y a deux semaines. Il pourrait donc faire partie du groupe rochelais qui se déplace à Castres samedi à 17h.

De retour pour l'Ecosse ?

Le staff du XV de France suit avec attention la reprise du centre international (18 sélections) avec son club et pourrait être tenté de faire appel à lui dès la rencontre face à l'Ecosse, prévue le 26 février à 16 heures. Très utilisé par Fabien Galthié qui en a fait un ses cadres, Danty pourrait donc vite retrouver le maillot bleu. En tout cas selon nos informations, le joueur sera disponible avant la fin du Tournoi des 6 Nations. Le staff français prendra-t-il le risque de le rappeler si tôt, tant et si bien qu'il ait repris la compétition ? Après sa blessure en janvier, le joueur avait précisé qu'il ne prendrait aucun risque et qu'il ne rejouerait pas sans être à 100 % de ses capacités.

Avant le premier match du Tournoi contre l'Italie, Gabin Villière était espéré pour débuter à l'aile malgré un seul petit match dans les jambes avec Toulon en Top 14. L'ailier de poche du RCT s'était alors blessé lors de la préparation du XV de France à Capbreton et s'est fait opérer d'une fracture du péroné gauche. La gestion du cas Danty sera à observer de près dans les prochains jours.

La Rochelle pourrait aussi compter prochainement sur le retour de Pierre Bourgarit, qui a également repris la course il y a deux semaines. Blessé au genou lors de la réception du Stade toulousain le 7 janvier, le talonneur est également suivi par le staff des Bleus. Pour rappel, en l'absence de Peato Mauvaka, c'est Gaëtan Barlot qui portait le numéro 16 en remplacement de Julien Marchand face aux Italiens et aux Irlandais.