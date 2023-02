TOP 14 - L'inquiétude était grande était autour de Jordan Taufua. Celui-ci a été touché aux cervicales et il a lui-même confirmé que sa saison était terminée.

L'action a eu lieu à La Rochelle, lors de la dernière journée de Top 14. Le Lyonnais Jordan Taufua devait quitter la pelouse dès la 35e minute de jeu (résultat final : 16-20). En milieu de semaine, nos confrères du Progrès révélaient que sa saison était compromise en raison de la gravité de sa blessure aux cervicales.

Effectivement, l'international samoan (31 ans, 5 sélections) l'a annoncé ce dimanche : sa saison est terminée. "Ma saison touche à sa fin mais c'est le rugby. Je ne serai pas sur le terrain mais je supporterai de tout coeur mes "frères" depuis le bord du terrain. Je demeure reconnaissant de pouvoir jouer à ce jeu que j'adore. Je ne suis pas dispo mais je ne suis pas encore fini !"

Le message de Jordan Taufua sur son compte Instagram. Capture d'écran Instagram

Jordan Taufua était l'un des éléments essentiels de l'effectif de Lyon, avec 13 matchs joués cette saison et 26 la saison dernière. L'ancien joueur des Crusaders et de Leicester s'est tout de suite imposé. Son absence sera d'autant plus impactante que le groupe de Xavier Garbajosa est déjà amputé de Gouzou, Botha (blessés) e tSaginadze (en sélection géorgienne) ces dernières semaines.