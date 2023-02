PRO D2 - Le manager de l'ASBH Pierre Caillet est apparu assez désabusé après la rencontre perdue à Colomiers. Pour lui, l'arbitrage n'était pas la raison de la victoire bonifiée des locaux, mais a joué grandement dans ce résultat.

Même si votre équipe a marqué deux essais après la pause, on a le sentiment que tout s'est joué dans les premiers instants de cette rencontre, quand Colomiers, par ses ballons portés, a inscrit deux essais et provoqué un carton jaune. Quel est votre analyse sur ce match ?

Oui, ça s'est joué sur ces premières minutes. Car on a été pris sur un secteur dans lequel on excelle d'habitude. Colomiers a trouvé une parade sur notre défense des ballons portés. Ils l'avaient bien travaillé, donc félicitations à cette équipe. Après, je pense que ces écrans double vitrage ont beaucoup joué. Ça a permis à ces mauls d'avancer. C'est un point fort de Colomiers que l'on n'a pas réussi à contrer. Et surtout, sur ces quinze premières minutes, l'arbitre a été catastrophique pour moi. Ça n'est pas pour ça que les Columérins ont gagné, ils ont proposé de belles séquences offensives et ils nous ont mâché devant. Mais c'est dommage car Colomiers et nous essayons de produire un beau rugby et il a été haché par l'arbitrage ce soir.

Que reprochez-vous exactement à l'arbitrage ?

Il y a des fautes qui sont "sifflables", sur des hors-jeux, etc. Mais il faudra vraiment m'expliquer ce qui se passe sur le carton jaune d'Eloi Massot. "Un contact à l'épaule sur joueur au sol", on entend à la vidéo. Après il (M. Coulon) siffle un carton jaune sur "JB" Barrère mais il peut siffler aussi contre Colomiers qui est coupable d'un double écran sur ballon porté. J'ai eu le sentiment d'être un peu plus regardé sur ces vingt premières minutes. Je ne l'ai pas trouvé cohérent, en somme. Je parle beaucoup de l'arbitrage mais ça ne devrait pas être normal. Puis les débordements de la fin, c'est la conséquence classique au rugby quand quelqu'un ne tient pas le match au milieu...

La double infériorité numérique pendant dix minutes en début de match a-t-elle eu des effets sur le long terme ?

Ça te crève. Pendant la période à 13, on a usé beaucoup d'énergie. Colomiers est passé devant au score aussi. On a couru après le score, et pour y recoller, on n'a pas joué petit bras. On a essayé d'imposer des séquences, même en première mi-temps. On a donné, c'est clair. Mais on a aussi commis des erreurs défensives. Les Columérins ont franchi plusieurs fois. Et ça arrive après des séquences longues, où on a tenté des choses.

Tout n'est pas à jeter...

Non ! Ça remet les pieds sur terre. Pas sur l'état d'esprit du groupe parce qu'on est venu très respectueux, sachant que ce serait difficile. Ça s'est traduit sur le terrain : on a toujours tenté de produire. Mais sur certains secteurs qui nous étaient favorables, on a peut-être mis moins d'intensité et ça a pu nous perdre.

Le focus des prochains jours sera-t-il donc fait sur la discipline ?

La discipline est à travailler, même si nous allons revoir le match à froid pour réévaluer les fautes qu'on a vraiment faites, et les autres qu'on citera dans un rapport.

Vous parlez d'un rapport envoyé à propos de l'arbitre. Est-ce quelque chose qui se fait régulièrement ?

Oui, très régulièrement. Forcément, sur certains arbitres, il y en a quatre ou cinq (d'erreurs reportées, N.D.L.R.). Et je pense que celui-là, il va lire un livre. Puis selon les réponses qui nous seront apportées, je demanderai qu'il nous arbitre plus.

Est-ce un coup d'arrêt à votre dynamique ?

Pas forcément parce que c'est la première défaite concédée dans ce bloc. Sur l'ensemble du bloc, on avait parlé de dynamique à créer plus que d'objectif de points. On a gagné à Aix et contre Angoulême. Ce n'est pas un coup d'arrêt d'autant que nous avons deux réceptions à venir (Nevers puis Grenoble) donc il y a la possibilité d'enclencher de nouveau quelque chose de positif.

Ce match n'était-il pas l'occasion, de façon discrète, de vous tester à un prétendant au top 6 qui n'était qu'à 4 points devant vous ?

Toutes les années, à chaque fois qu'on joue Colomiers, c'est une équipe régulière du top 6. Mais d'habitude, sur les trois ou quatre dernières années, les scores sont très serrés. Aujourd'hui, la donne a changé. Colomiers a les armes pour être encore une fois dans ce top 6.

Et vous concernant ?

Les tests en Pro D2, on en joue tous les week-ends. Colomiers va à Grenoble, nous on reçoit Nevers. On a collé quarante points à Aix, ils font pareil à Mont-de-Marsan derrière... Il n'y a pas de vérité établie dans le championnat de Pro D2.