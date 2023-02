6 NATIONS 2023 - L'émission Des Mauls et Débats ne traite pas l'actualité de l'équipe de France, puisque la Troisième mi-temps l'a longuement évoquée ce samedi. Mais c'est l'occasion de s'arrêter sur la sélection écossaise qui performe a prouvé toute sa consistance dans ce Tournoi.

Au programme de Des Mauls et Débats on vous parle de tout sauf des Bleus puisque nous avons analysé leur performance durant 1h30 hier dans la Troisième mi-temps. Nous évoquons le XV du Chardon, séduisant par sa capacité a relancer tous les ballons. Et ça leur réussit puisqu'ils ont obtenu deux succès bonifié.

L'Écosse est actuellement la troisième meilleure nation européenne et nous avons hâte de la voir au Stade de France dans quinze jours. Néanmoins, même si elle semble avoir le style de jeu pour surprendre les Irlandais, le XV du Trèfle nous a semblés si dominant que nous avons du mal à voir comment ils ne pourraient pas remporter le Grand Chelem.

Nous abordons ensuite le Top 14, et en particulier le marché des transferts, agité cette semaine par des signatures et des décisions administratives. Quels clubs réalisent les meilleurs affaires pour le moment ?