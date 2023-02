6 NATIONS 2023 - Le prono de Des Mauls et Débats concerne la rencontre entre l'Angleterre et l'Italie. Vincent Bissonnet voit une victoire logique et large des Anglais, même s'il ne comprend pas pourquoi Marcus Smith est sorti du XV de départ, injustement sanctionné selon lui. En revanche, Nicolas Augot croit beaucoup en la dynamique des Italiens.

Qui va remporter un premier match dans ce Tournoi des 6 Nations 2023 ? Les Anglais à domicile, partent favoris mais attention aux Italiens, qui ont montré de belles choses face au XV de France. La rencontre a lieu à Twickenham à 16 heures.