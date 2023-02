6 Nations 2023 - L'Angleterre renoue avec un succès bonifié (31-14) face à l'Italie dans une rencontre émaillée d'offensives de part et d'autre. Souveraine en conquête, la sélection de Steve Borthwick fut au diapason pour éloigner la menace des Transalpins et signer leur premier succès de cette édition face à des Italiens volontaires mais inconsistants.



Dans le théâtre de Twickenham, les Anglais n'avaient aucune autre alternative que la victoire face à l'Italie pour la conclusion de cette deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Après l'échec inaugural face à l'Écosse, la solution d'un rugby simple et efficace fut envisagé. Sans génie mais toujours dans l'avancée, l'Angleterre ouvrira le compteur par Willis après un ballon porté classique des locaux (7-0, 12ème). Les Transalpins trouvaient des ressources dans le jeu, décidant d'exporter le ballon jusqu'aux extérieurs. Problème, le rideau défensif adverse était dense et ne laissait aucune brèche, même si les Azzurri insistaient en allant quelques fois en pénaltouche. Comme un aveu de faiblesse, les duels furent souvent retardés et systématiquement sur le reculoir malgré l'imposant Negri trop esseulé.

L'Angleterre se rassure face aux Italiens



Durant cet intermède, l'Angleterre fourbissait ses armes et appliquait à la lettre les consignes. Sans éclats, mais suffisant pour inscrire les points nécessaires à la tranquillité. Chessum profitera d'un travail judicieux de Willis pour finir derrière la ligne après une vague d'avants lancés avec caractère (14-0, 27ème). L'Italie balbutiait dans le domaine aérien, acculée dans sa moitié de terrain par un manque relatif de puissance et d'actions franches. Les pensionnaires de Twickenham inscrivaient un troisième essai avant la pause, fruit d'un ballon porté travaillé à la perfection, sur lequel les Italiens furent assez passifs. Qu'importe, George va scorer et permettre au tableau d'affichage d'envisager la suite des opérations avec sérénité (19-0, 36ème).

Les vieilles recettes de l'Angleterre

Sans sourciller pour le moins du monde, la sélection de Kieran Crowley n'abdiquera pas. Riccioni sera à la conclusion d'une action intense où plusieurs coéquipiers furent mis à contribution (19-7, 43ème). Pas de quoi non plus atteindre le flegme légendaire du XV de la Rose, qui ne dérogera pas au plan établi. Un essai de pénalité sur un énième ballon porté viendra récompenser cette force avec l'essai de pénalité dans la poche (26-7, 49ème). Fusco atténuera l'addition après une traversée franche de Menoncello, à l'image de cette Italie capable de fulgurances (26-14, 62ème). Un dernier effort des Anglais sur un travail précieux de Mitchell auprès d'Arundell donnera d'autres proportions au final pour assurer le gain de ce duel (31-14, 69ème).

Il était temps pour l'Angleterre. Celui de revenir vers le chemin du succès et d'apaiser les doutes. Le XV de la Rose s'est octroyé un répit face aux Azzuri, même si le contenu fut parfois accompagné de déchet. Le prochain déplacement au pays de Galles, entre deux nations dans le dur, pourrait mettre en exergue ou non, un éventuel rétablissement.

L'Italie fut fidèle à sa réputation. Généreuse mais aussi maladroite dans la gestion à des moments stratégiques. L'écart est toujours aussi notable, mais la volonté manifeste d'exercer un rugby étoffé, ne doit pas écarter des obligations en termes de conservation et de précision. La réception de l'Irlande pour la prochaine session, sera un éternel défi à s'approprier pour la sélection de Kieran Crowley.