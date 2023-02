6 NATIONS 2023 - Défait par l'Irlande à Dublin samedi (32-19), le XV de France n'a pas su trouver la solution face à des Irlandais chirurgicaux. En conférence de presse, Fabien Galthié regrettait la première mi-temps des Bleus, et concédait que les siens avaient trop tenté de relancer le ballon. Mais cela était-il un réel problème ?

Jouer ou occuper, telle était la question. Face à des Irlandais annoncés injouables, plusieurs théories étaient à l'étude pour le XV de France. Il y avait d'abord celle d'entrer dans une guerre de territoires sur la pelouse de Dublin, en utilisant le jeu au pied de joueurs comme Thomas Ramos, Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack. Il y avait aussi celle de ne pas s'exposer aux coups de pied précis des Celtes, en relançant les ballons pour créer du déséquilibre et ainsi faire briller plusieurs individualités ballon en main. Et au vu de la physionomie de la première période, les Bleus ont plutôt penché pour la deuxième solution.

Une volonté d'aviter la guerre d'occupation

Une tactique qui est, au premier abord, loin d'être stupide, puisqu'il fallait tenter quelque chose pour ne pas tomber dans "ping-pong rugby" face à des Irlandais indomptables à ce jeu-là. D'ailleurs, les performances de Jonathan Sexton, Hugo Keenan, James Lowe, mais aussi de Craig Casey et Ross Byrne ont confirmé cette impression de domination verte. Relancer les ballons, et surtout amener du désordre, pouvait surtout permettre au XV de France d'éviter le plus possible les zones de ruck, point fort des Irlandais et faiblesse des Français la semaine passée en Italie, où ils ont été pénalisés de trop nombreuses fois. Aussi, amener du jeu était un joli pied de nez aux sceptiques, comme Ronan O'Gara, qui confiait dans Midi Olympique : "Ces derniers temps, j’ai trouvé que l’équipe de France n’avait plus la même volonté de jouer. Les joueurs ont eu tendance à être focalisés sur le "taper et chasser". Vous sentez que leur instinct était d’attaquer mais qu’ils se disaient "Ah, on a dit quoi déjà, pendant la semaine ?". Ils n’ont pas joué avec leurs forces naturelles".

Après la rencontre, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur la physionomie de ce match en Irlande.



Ses propos > https://t.co/0CWzQD4LM4#FRAIRL #SixNations #IREvFRA pic.twitter.com/1zdhRMQM9V — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 11, 2023

Seulement, cette tactique de relancer depuis son camp n'a pas été assumée par Fabien Galthié lui-même en fin de partie : "Oui, on a trop joué dans notre camp. Il aurait fallu occuper, jouer haut. C’était ce qui était prévu, d’ailleurs. Les joueurs ont eu leur ressenti, sur le terrain." Sans le citer, le sélectionneur bleu visait sans doute son arrière Thomas Ramos, qui a souvent cédé à la tentation de remonter le ballon à la main. Romain Ntamack a aussi tenté de s'extirper de son camp sans utiliser le pied, sans réussite. Parce que oui, les tentatives de relance ont, en réalité, souvent été bien contrées par les Irlandais et ont mis en difficulté les Bleus dans leur camp.

Relancer pour trouver des solutions

Les hommes d'Andy Farrell ont, en plus, été chirurgicaux en exploitant chaque erreur bleue pour punir les visiteurs. Alors la France s'est-elle vraiment trompée de tactique en relançant les ballons ? Eh bien, ce n'est pas si évident que cela. Car s'il faut prendre en considération tout ce qui vient d'être dit, il faut aussi souligner que les Bleus n'étaient qu'à six points des Irlandais à la pause, en encaissant un essai après que Ramos se soit fait contrer... en essayant de sortir de son camp au pied. Aussi, le clair changement tactique à la mi-temps n'a pas porté ses fruits, puisque les Français se sont retrouvés dans l'autre extrême et n'ont tenté aucune véritable relance lors du second acte.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 QUEL ESSAI MONUMENTAL ! Damian Penaud vient conclure une action française de folie ?

#SixNations | #IREvFRA pic.twitter.com/nbVAX6Itz4 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 11, 2023

Enfin, l'essai de Damian Penaud, mais aussi l'ensemble des percées françaises, ont été le fruit du jeu dans le désordre. Avant le match, Gregory Patat analysait ce match en prenant pour exemple le match de La Rochelle face au Leinster en finale de Champions Cup : "J’avais trouvé que les Rochelais avaient réussi à déplacer le ballon rapidement dans les couloirs, en évitant certains rucks et à jouer des duels sur les espaces extérieurs. Ils avaient réussi cela car ils avaient gagné le premier temps de jeu au milieu du terrain". Des propos qui montrent que l'équipe de France n'avait pas forcément tort de relancer les ballons, à condition de bien le faire. Le problème a finalement peut-être été de changer radicalement de tactique en cours de match... Mais ça, on ne le saura jamais.