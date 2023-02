6 NATIONS 2023 - Les Italiens n'ont pas réalisé l'exploit à Twickenham face aux Anglais. Après une performance intéressante face aux Français, les Azurri n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les coéquipiers d'Owen Farrell et concèdent une défaite assez large malgré une deuxième période de meilleure qualité.

Les Tops

Jack Willis

Le troisième ligne anglais avait déjà effectué 16 plaquages à la mi-temps, le tout alors que l'Angleterre a dominé les débats (il termine avec 20 plaquages). Le joueur du Stade toulousain n'a pas manqué son retour avec le XV de la Rose. Pour sa sixième sélection, il a fait ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire une présence défensive de tous les instants et une belle activité en attaque en inscrivant le premier essai de la rencontre.

\ud83d\udd25 C’est le joueur du @StadeToulousain Jack Willis qui inscrit le premier essai du match !#SixNations | #ENGvITA pic.twitter.com/tqgZllEz20 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 12, 2023

Ange Capuozzo

Le danger italien était très surveillé sur la pelouse de Twickenham. Néanmoins, il est l'un des seuls Transalpins à s'être montré à son avantage. Un peu terme en première période, Ange Capuozzo s'est réveillé dans la seconde et l'Italie est revenue un peu au score. Sa foulée est unique, on le sait, mais quel bonheur de le regarder relancer tous ces ballons avec une aisance pareille. Il est à l'origine des deux essais italiens, et a parcouru 127 mètres avec le ballon, record du match.

6 Nations 2023 - Ange Capuozzo (Italie) échappe au plaquage de Lewis Ludlam (Angleterre) Icon Sport - Franco Arland

Ollie Lawrence

Le centre anglais remplaçait Marchand au centre de l'attaque du XV de la Rose. Le puissant numéro 12 a fait parler ses qualités face aux Italiens qui ont eu beaucoup de mal à défendre sur lui. Il perce plusieurs fois la défense adverse et gratte un ballon chaud en fin de match sur une relance italienne. 84 mètres parcourus avec le ballon, record côté anglais qui symbolise le bon match d'Ollie Lawrence, qui pourrait s'installer définitivement comme titulaire.

\ud83c\udf1f Le centre Ollie Lawrence est élu homme du match#SixNations | #ENGvITA pic.twitter.com/VGouPCxTpV — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 12, 2023

Les Flops

Tommaso Allan

Paolo Garbisi est forfait dans ce début de Tournoi et ça se ressent dans le jeu italien. L'expérimenté Tommaso Allan a fait ce qu'il a pu mais sa longueur au pied a fait défaut aux Azurri, tout comme parfois son animation offensive. En défense, il se fait renverser par Lawrence à l'heure de jeu, ce qui offre une occasion d'essai aux Anglais. Il fait une belle passe au pied pour son deuxième ligne qui ne donne rien. Les Transalpins doivent fortement espérer le retour de Garbisi pour la réception de l'Irlande.

6 Nations 2023 - L'ouvreur Tommaso Allan (Italie) est repoussé par Henry Slade (Angleterre) Icon Sport - PA Images

Jack van Poortvliet

Le jeune demi de mêlée de 21 ans de nouveau titulaire avec l'Angleterre pour la réception de l'Italie n'a pas marqué énormément de points. Derrière un pack dominant, il s'est montré trop neutre malgré quelques libérations rapides. Il se fait voler deux ballons évitables en deuxième période. Remplacé par Alex Mitchell qui se montre décisif sur le 5e essai anglais.

Lorenzo Cannone

Le numéro huit italien prend un carton jaune en première période qui coûte cher à son équipe. Coupable de la faute de trop, il laisse ses coéquipiers à 14 qui encaissent 12 points en son absence.