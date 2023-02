La presse étrangère a été dithyrambique après la victoire sensationnelle de l'Irlande sur le XV de France. Les médias d'outre-Manche ont surtout retenu la défense impressionnante d'Antoine Dupont et un XV du Trèfle en parfaite symphonie.

C'est peu dire que la rencontre titanesque entre Irlandais et Français a tenu toutes ses promesses. Le XV du Trèfle a assumé son statut de première nation mondiale en écartant son dauphin (32-19) dans un Aviva Stadium en fusion. Une rencontre dantesque avec 46 minutes de temps de jeu effectif, soit huit unités de plus que la moyenne du Tournoi 2021, qui a en tout cas rassuré Ciaran Kennedy, journaliste pour le média irlandais The 42.

"Une confession. Avant le coup d'envoi, ce journaliste s'est demandé si peut-être, juste peut-être, l'affrontement "blockbuster" des Six Nations à Dublin ne serait pas à la hauteur du battage médiatique. Mais la victoire 32-19 de l'Irlande a été une bataille à la hauteur de la facture, les deux meilleures équipes du classement mondial servant un match canon dans un Aviva Stadium merveilleusement bruyant".

L'Irish Times n'hésite pas à se positionner sur la domination du XV du Trèfle sur les Bleus. Malachy Clerkin suggère même que l'écart entre les deux nations s'est creusé, ce samedi après-midi. "La France a déjà perdu contre l'Irlande, elle perdra encore contre l'Irlande. C'est plus le fait qu'ils pourraient venir à Lansdowne avec certains de leurs meilleurs joueurs et toujours être renvoyés chez eux avec les oreilles qui bourdonnent. C'est nouveau".

"La meilleure première période de l'histoire du Tournoi ?"

Mais la presse étrangère a également été ébahie par le gest défensif venu d'ailleurs d'Antoine Dupont à la 37ème minute, retenant Mack Hansen d'aplatir derrière la ligne. "Il n'est pas humain" écrit RugbyLad, "j'ai ri de stupéfaction quand c'est arrivé. Incroyable" réagit Murray Kinsella, l'une des plus célèbres plumes d'Irlande. Ciaran Kennedy parle du capitaine des Bleus comme du "prince du rugby français". Le Telegraph a lui été très généreux dans l'attribution des notes des Bleus.

Damian Penaud a récolté un improbable 10/10, Cyril Baille 9/10 et un indulgent 7/10 pour Grégory Alldritt. En face, Caelan Doris (10) et Hugo Keenan (9) ont récolté les lauriers du journal britannique qui s'est posé une question légitime : "est-ce la meilleur epremière période de l'histoire du Tournoi ?". Le Telegraph a ainsi résumé ce choc au sommet en quatre mots : "Étonnant'. 'Superbe'. 'Sublime'. 'Absurde'". Un constat également partagé par le Daily Mail qui lui, ose poser la question du meilleur match de tous les temps dans le Tournoi.

"La France sera plus forte au Mondial"

Après cet Irlande - France millesimé, la presse étrangère n'a pu s'empêcher de se tourner vers septembre prochain et la Coupe du monde en France. "Si c'est ce qui nous attend à l'approche de la Coupe du monde, inscrivez-nous tout de suite" s'impatiente Kennedy. Will Greenwood, journaliste au Telegraph, est optimiste pour les Bleus et annonce que le XV de France sera revanchard pour son Mondial.

"Ne vous y trompez pas, la France sera plus forte lors de la Coupe du monde après sa défaite à Dublin. Il manque à l'équipe française un certain nombre de joueurs clés, avec Jonathan Danty - l'un des meilleurs centres du monde - Cameron Woki et Gabin Villière. Ces types d'absents sont davantage ressentis par la France, en raison de son style de jeu, que par l'Irlande, à laquelle manquaient Dan Sheehan, Tadhg Furlong et Jamison Gibson-Park.

La puissance de Danty n'a pas été remplacée correctement alors que dans le système irlandais, ils peuvent remplacer un joueur par un autre qui remplira parfaitement le même rôle. Pour cette raison, il est vraiment important que la France accorde du temps de jeu à ses remplaçants et qu'elle apprenne à jouer sans ses stars. Les joueurs qui ont eu leur chance aujourd'hui seront meilleurs".