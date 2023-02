TOP 14 - - En manque de temps de jeu cette saison, le demi de mêlée néo-zélandais pourrait être prêté à Vannes pour les deux prochains mois.

À Bayonne, la concurrence au poste de demi de mêlée est rude. Depuis le début de la saison, Guillaume Rouet enchaîne les très bonnes performances et avec 13 matchs en Top 14 (10 titularisations), il est le numéro neuf le plus utilisé. Maxime Machenaud (12 matchs, 5 titularisations) est souvent le second choix du staff et derrière les deux Français, Michael Ruru (32 ans), doit se contenter des miettes. Il n’a joué que huit rencontres de championnat cette année (deux titularisations) et selon nos informations, face à ce faible temps de jeu (211 minutes), le Néo-zélandais a récemment émis le souhait d’être prêté.

Le point de chute le plus probable pour l’ancien joueur des Melbourne Rebels, dont le contrat avec l’Aviron se termine en juin 2023, se trouve à Vannes. Il était d’ailleurs à la Rabine pour assister à la victoire des Bretons face à Montauban, hier soir, 40-37. Si l’affaire n’est pas encore conclue entre les deux clubs, un prêt de deux mois est évoqué, jusqu’à début avril et l’Aviron aurait la possibilité de rapatrier son numéro neuf au Pays basque si Guillaume Rouet ou Maxime Machenaud venait à se blesser. Affaire à suivre, donc.

L’Aviron travaille à la prolongation d’Erbinartegaray

Par ailleurs, on a récemment appris que le jeune Arnaud Erbinartegaray devrait poursuivre l’aventure avec Bayonne. Le Mauléonais, qui vit sa deuxième saison à l’Aviron, est en fin de contrat. Mais ses dernières prestations sont convaincantes et le club basque travaille à la prolongation de son ailier de 22 ans. Cette saison, le joueur formé à l’Avenir de Barcus a disputé six rencontres de championnat et vient d’enchaîner cinq titularisations en Top 14.