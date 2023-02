PRO D2 - Pour son premier match en carrière à Armandie, le jeune ailier ou arrière international à VII a débloqué une situation périlleuse pour son équipe. Il a notamment marqué son premier essai (décisif) à l’heure de jeu.

Le rugby offre de belles histoires. Celle de Jefferson-Lee Joseph en est la preuve. À seulement 20 ans, le jeune trois-quart polyvalent a éclaboussé ce match de son talent. "Oui il a du talent, mais il a aussi le travail en plus. C’est un gros bosseur alors ce n’est pas une surprise de le voir à ce niveau", note Dave Ryan.

Titulaire la semaine dernière sur l’aile à Grenoble, c’est finalement à l’arrière que l’international de rugby à VII est entré à la 38e minute. Il a remplacé un autre jeune joueur : Clément Garrigues.

Dès ses premières munitions, Joseph a tenté de jouer dans les intervalles. Très propre sous les ballons hauts, il a surtout réussi à mettre son équipe dans l’avancée grâce à ses crochets déroutants. "Vous avez pu le voir ce soir, c’est un joueur très rapide. Dès qu’il a cinq petits mètres, il est impressionnant et très difficile à attraper" complète Thomas Vincent. Effectivement, on a pu le voir.

En début de seconde période, ses deux premiers ballons lui ont permis de relancer. "C’était le jeu. Nous savions qu’ils mettaient beaucoup de pression sous les ballons hauts. Mais sur leur chasse du troisième rideau, nous avions ciblé qu’il y avait des trous. C’est là qu’il a fallu sanctionner" analyse l’intéressé.

Et à chaque fois, il s’en est fallu de rien pour qu’il réussisse à casser le premier rideau montois. Finalement, c’est arrivé peu après l’heure de jeu.

Deux fois dans l’en-but

Sur un coup de pied manqué des Landais, Joseph a fait parler la foudre et a cassé deux plaquages pour aller marquer. Malheureusement, l’essai a été annulé à cause d’un écran. "Je me suis dit qu’il fallait y revenir dans cet en-but."

Chose promise, chose due. Deux minutes plus tard, après un ballon cafouillé des Montois, le septiste est décalé sur l’aile et va marquer après un sprint de quarante mètres. "Tout de suite, je pense à tout le travail que j’ai effectué pour en être ici. Mais aussi au groupe qui mérite cet essai" explique l’arrière. Un essai qui permettra finalement au SUA de faire le break et de se diriger vers un score fleuve.

Un moment magique pour "Jeff", l’enfant de Duras, qui a d’ailleurs prolongé son contrat de deux saisons. "C’était normal. Je n’ai même pas réfléchi. Pour moi, c’est un rêve de porter ce maillot. Armandie, étant de Duras, c’est le plus beau stade du Monde. Alors j’ai décidé de rester et je suis très heureux. Je continue de rêver." Et avec les cannes de feu qu’il a, il peut se le permettre, de rêver.