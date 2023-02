6 NATIONS 2023 - Match de dingue à l'Aviva Stadium entre l'Irlande et la France. Dans une deuxième période plus fermée, les Irlandais ont laissé passer l'orage avant d'accélerer à dix minutes du terme et d'inscrire un 4e essai grâce au centre Ringrose, qui valide le point de bonus offensif de l'Irlande et donne la victoire au Trèfle.

Les Bleus ont fini par craquer. Mal engagés dans cette partie face à l'Irlande mais toujours à porté de tir, les Français n'ont pas pu empêcher l'Irlande d'inscrire un 4e essai, synonyme de bonus offensif et de victoire ? Les Irlandais dominaient depuis quelques minutes et ont concrétisé cette supériorité avec un 4e essai. Pourtant les Bleus ont montré un courage énorme en défense et ont longtemps repoussé les assauts adverses. Après de nombreux temps de jeu dans les 22m où les avants irlandais étaient dans l'avancée, l'action glissait au large. Fickou, auteur d'une énorme défense sur Aki, permet aux Français d'avancer défensivement. Les Irlandais parviennent pourtant à vite éjecter et Penaud, venu dans le ruck pour disputer le ballon, n'est plus sur son aile. Le numéro huit irlandais Doris résiste au plaquage et parvient à trouver Ringrose sur l'aile. Le trois quart centre du Leinster fait face à Jalibert, entré en jeu à la place de Ramos, revient intérieur avant de repartir le long de la ligne. Le puissant irlandais utilise son bras pour écarter le Bordelais-Béglais, qui termine sur les fesses après ce rafut. Romain Taofifenua est lui trop court pour stopper Ringrose, qui s'en va aplatir et valider la victoire irlandaise. Somptueux.