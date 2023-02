Le XV de France était mené d'un petit point (7-6) grâce à la pénalité tout juste transformée par Thomas Ramos quand ce match Irlande - France s'est emballé. Au bout d'une action dantesque, l'ailier des Bleus Damian Penaud s'en est allé inscrire un des essais de l'année. Pourtant, à plusieurs reprises, les Français mis sous pression par la défense agressive des Irlandais avaient semblé au point de rupture.

Quelle réponse du XV de France ! Alors que les Bleus avaient pris un premier coup de massue après l'essai sublime d'Hugo Keenan, Damian Penaud a répondu à l'arrière du Leinster au terme d'une action proche du chaos. À la 17ème minute, les trois-quarts français avaient tout le mal du monde à sortir de leur camp et enchaînaient les passes moyennes dans leurs trente mètres.

C'est alors que Damian Penaud a repris un ballon cafouillé dans ses vingt-deux mètres et activé le turbo dans la défense irlandaise. Après avoir éliminé les deux premiers défenseurs d'un crochet intérieur, le Clermontois servait Anthony Jelonch intérieur qui, à toutes enjambées, cavalait jusque dans les trente mètres verts. Le Toulousain retrouvait Penaud qui s'échappait dans l'en-but de l'Aviva Stadium. Un essai incroyable qui rappelle la relance depuis l'en-but de Romain Ntamack face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2021.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 QUEL ESSAI MONUMENTAL ! Damian Penaud vient conclure une action française de folie ?

#SixNations | #IREvFRA pic.twitter.com/nbVAX6Itz4 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 11, 2023

Les chiffres de cette action donnent la pleine mesure de la postérité de cette essai : avant d’en arriver à ce que de Penaud, l’action partie d’un coup de renvoi de Johnny Sexton (après une pénalité de Thomas Ramos) avait donné lieu à une succession de coups de pieds (5), de cafouillages et de fautes de main (5) amenant des changement de possession du ballon (6) et une équipe de France globalement mise sous pression, contrainte de jouer en reculant. Ce qu’elle fit à plusieurs reprises avant de trouvé la faille, dans l’immense désordre créé par ces rebondissements. L’essai de Penaud, inscrit 1 minute 57 et 85 mètres plus loin, n’en est que plus beau.