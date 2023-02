Les quatre essais irlandais, l'essai de Damian Penaud... découvrez l'ensemble des moments forts de cette défaite bleue (32-19). Les Bleus voient donc leur série de 14 matchs s'arrêter en terre celte tandis que l'Irlande connaît sa 13ème victoire consécutive à domicile.

Après une première pénalité de Thomas Ramos (0-3), l'Irlande a répliqué au XV de France avec une superbe combinaison au centre du terrain. Hugo Keenan est parvenu à s'échapper plein champ pour finir sa course dans l'en-but. Sur le renvoi d'en-but, Connor Murray lançait une combinaison sublime pour envoyer son arrière en terre promise. Le numéro 9 du Munster donnait le cuir à Bealham alors que plusieurs Irlandais cavalaient en leurre autour du pilier droit. Bealham donna finalement le ballon à un Hugo Keenan lancé comme une balle. (7-3)

Après une nouvelle pénalité de Thomas Ramos (7-6), le XV de France devenait l'auteur d'un essai absolument incroyable. Au bout d'une action dantesque, l'ailier des Bleus Damian Penaud s'en est allé inscrire un des essais de l'année. Pourtant, à plusieurs reprises, les Français, mis sous pression par la défense agressive des Irlandais, avaient semblé au point de rupture. Damian Penaud a repris un ballon cafouillé dans ses vingt-deux mètres et activé le turbo dans la défense irlandaise. Après avoir éliminé les deux premiers défenseurs d'un crochet intérieur, le Clermontois servait Anthony Jelonch intérieur qui, à toutes enjambées, cavalait jusque dans les trente mètres verts. Le Toulousain retrouvait Penaud qui s'échappait dans l'en-but de l'Aviva Stadium. Thomas Ramos transformait juste en suivant. (7-13)

L'Irlande a recollé au score. Sur le renvoi après l'essai de Damian Penaud, les Irlandais contrent le dégagement de Thomas Ramos. Dans la confusion, ils se réorganisent autour du demi de mêlée Conor Murray, avant d'envoyer le jeu au large. Quatre temps de jeu avec les avants avant d'envoyer l'action au large. Sexton trouve O'Mahony sur la ligne d'avantage, qui décale ses trois quarts avec une passe cachée dans le dos. Ringrose ensuite avec une passe de 15 mètres, transmet à Lowe qui dans son couloir garde son avantage sur Penaud. L'ailier qui sent le retour du Français, décide de plonger avant d'arriver dans l'en-but pour résister au plaquage de Penaud et aplatit acrobatiquement dans l'en-but, (12-13). Un essai qui n'aurait sans doute pas dû être accordé d'ailleurs.

One of the greatest finishes you will ever see \u2728



Courtesy of @IrishRugby's James Lowe.#IREvFRA | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/67lnUi1XOI — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 11, 2023

Andrew Porter a également participé à la fête. Le pilier gauche de l'Irlande a inscrit le troisième essai du XV du Trèfle face à l'équipe de France, pour la deuxième rencontre du Tournoi des 6 Nations. Le joueur du Leinster a fait parler sa puissance pour inscrire un essai à un mètre de la ligne française à la 27ème minute du match. Le pilier gauche a ainsi récompensé le travail énorme de son huit de devant qui pilonait depuis plusieurs minutes l'héroïque défense française. Porter s'est montré à décisif quelques minutes après que son compère de première ligne Finlay Bealham avoir donné la passe décisive pour le premier essai d'Hugo Keenan, à la suite d'une combinaison parfaite. Un essai transformé par Jonathan Sexton. (19-13)

\u2618\ufe0f L’Irlande reprend les commandes du match grâce à Andrew Porter

#SixNations | #IREvFRA pic.twitter.com/0fRBhRPPj3 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 11, 2023

Avant la pause, l'artilleur tricolore Thomas Ramos passait une pénalité à la 32ème avant que Jonathan Sexton ne lui réponde juste avant la pause. (22-16). Alors que les Bleus étaient acculés sur la fin de la première mi-temps, ils ont ressorti la tête de l'eau pour ce second acte. Jusqu'à l'heure de jeu, seul Ross Byrne, entré en jeu à la place de Sexton, par une pénalité et Ramos par un drop augmente le score dans accroître l'écart. (25-19)

Alors que les Bleus sont encore dans la course, Garry Ringrose vient achever tous les espoirs de victoire. Mal engagés dans cette partie face à l'Irlande mais toujours à porté de tir, les Français n'ont pas pu empêcher l'Irlande d'inscrire un 4e essai, synonyme de bonus offensif et de victoire. Les Irlandais dominaient depuis quelques minutes et ont concrétisé cette supériorité avec un 4e essai. Pourtant les Bleus ont montré un courage énorme en défense et ont longtemps repoussé les assauts adverses.

\u2618\ufe0f Ringrose se joue de la défense française et l’Irlande prend le large

#SixNations | #IREvFRA pic.twitter.com/ZDEk8BC1sm — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 11, 2023

Après de nombreux temps de jeu dans les 22m où les avants irlandais étaient dans l'avancée, l'action glissait au large. Fickou, auteur d'une énorme défense sur Aki, permet aux Français d'avancer défensivement. Les Irlandais parviennent pourtant à vite éjecter et Penaud, venu dans le ruck pour disputer le ballon, n'est plus sur son aile. Le numéro huit irlandais Doris résiste au plaquage et parvient à trouver Ringrose sur l'aile. Le trois quart centre du Leinster fait face à Jalibert, entré en jeu à la place de Ramos, revient intérieur avant de repartir le long de la ligne. Le puissant irlandais utilise son bras pour écarter le Bordelais-Béglais, qui termine sur les fesses après ce rafut. Romain Taofifenua est lui trop court pour stopper Ringrose, qui s'en va aplatir et valider la victoire irlandaise. Ross Byrne transforme et l'Irlande s'impose (32-19)