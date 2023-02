Damian Penaud et Ethan Dumortier ont été insaisissables face à l'Irlande. Les deux ailiers français auraient chacun pu donner l'avantage au XV de France au tournant la 50ème minute de jeu. L'action du Lyonnais pourrait d'ailleurs faire polémique...

Damian Penaud a retrouvé son niveau international. Auteur d'un essai légendaire en première période, l'ailier clermontois aurait également pu faire tourner le sort de la rencontre à la 48ème minute. Alors que les hommes de Fabien Galthié n'étaient menés que de trois points (22-19), le XV de France lançait le jeu dans les quarante mètres irlandais pour reprendre leur avantage du début de match.

À la suite d'une chandelle captée par Hugo Keenan dans ses quarante mètres, Thibaud Flament et Charles Ollivon opéraient un contre-ruck destructeur pour accentuer la pression sur les Irlandais. Après une première phase de jeu pour conserver la possession du ballon, le cuir giclait des mains de Baille pour celles de Romain Ntamack avant que l'ouvreur français ne serve sur un plateau d'argent Damian Penaud.

Le futur bordelais activait alors le turbo en passant en revue Peter O'Mahony, Andrew Porter et Connor Murray avant d'être repris à cinq mètres de la ligne par James Ryan. Dupont écartait vite sur Marchand mais le talonneur se faisait ensuite coffrait le ballon par le centre irlandais Stuart McCloskey. Un geste décisif mais qui n'a pas empêché les Français d'avoir une nouvelle "balle de tournant" une minute plus tard

Dumortier fauché dans les airs

Ethan Dumortier s'est hissé à la hauteur de l'événement. Malgré la défaite (32-19) du XV de France en Irlande, l'ailier lyonnais (22 ans) a honoré sa deuxième sélection avec une activité permantente ballon en main. Dumortier a été une menace constante dans la défense irlandaise par ses appuis électriques. S'il n'a pas marqué d'essai, à l'inverse de son compère Damian Penaud, le Lyonnais de naissance aurait pu faire tourner cette rencontre dantesque à l'avantage des Bleus à la 50ème minute.

Dupont et Ramos étiraient la défense du Trèfle avant que le ballon n'arrive dans les mains de Gaël Fickou. Le centre du Racing 92 cavalait encore dans les espaces laissés par la bande à Sexton avant de fixer parfaitement Mack Hansen et Peter O'Mahony. Les deux Irlandais gelés, Fickou donnait une offrande à Ethan Dumortier devant les vingt-deux mètres irlandais. L'ailier lyonnais arrivait comme une fusée face à Hugo Keenan avant de taper un coup de pied par-dessus.

\ud83c\udfc9 #SixNations | \ud83c\uddee\ud83c\uddea\u26a1\ufe0f\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 L'arbitre ne siffle rien sur ce contact entre Ethan Dumortier et Hugo Keenan \ud83d\udca5

\ud83d\udd34 Suivez le direct \u25ba https://t.co/SxzWd8ELun#IREvFRA pic.twitter.com/Zb0oVD5a6w — francetvsport (@francetvsport) February 11, 2023

Mais le jeune français s'est ensuite fait faucher dans les airs par l'arrière du Leinster, une action non sanctionnée par Wayne Barnes, l'arbitre de la rencontre. Moins de deux minutes plus tard, la même situation se produisait avec des rôles inverses et Dumortier se faisait, cette fois-ci, réprimander par l'arbitre anglais. Un véritable tournant dans ce choc des titans où la France aurait pu camper dans les vingt-deux mètres irlandais si Dumortier s'était saisi du cuir, ou si une pénalité avait été sifflée. Une action qui pourrait faire parler...