6 NATIONS 2023 - Au cours d’un entretien accordé au Midi Olympique, Thomas Ramos, arrière et buteur du XV de France, est revenu sur la confrontation entre l’Irlande et la France de ce samedi. Il en a profité pour évoquer l’Aviva Stadium, théâtre du jour.

L’Aviva Stadium de Dublin, Thomas Ramos y a déjà foulé la pelouse à quatre reprises, mais c’était avec le maillot du Stade toulousain, son club. Ce samedi lors de la deuxième journée du Tournoi, c’est pour la première fois de sa carrière avec le maillot bleu, que le numéro 15 français fera son apparition face à la marée verte de supporters irlandais venus encourager Johnny Sexton et les siens, face aux tenants du titre.



C’est donc une cinquième rencontre que s’apprête à disputer Thomas Ramos, dans l’antre de la sélection irlandaise et du Leinster, une arène que ce dernier apprécie particulièrement et notamment pour la ferveur qui y règne, explique-t-il dans les colonnes du Midi Olympique : "L’Aviva ? C’est l’un des plus beaux stades d’Europe. Le décor est magnifique, l’ambiance y est superbe. J’ai hâte d’y jouer."

Mais ce samedi, dans cet écrin celui qui aura la lourde tâche du but dans les rangs tricolores, fera face à un maître en la matière, le très expérimenté Jonathan Sexton et ses 543 points dans le Tournoi, à 14 points du record de son compatriote Ronan O’Gara (557). Un duel de très haut niveau attend le Haut-Garonnais, mais qui se dit sans pression : "il est l'un des meilleurs buteurs du monde et sait être décisif au niveau international. Là, il sera chez lui, dans son jardin. Par rapport à ça, ce sera un gros défi personnel. Mais je ne veux pas me mettre de pression particulière".

Le très expérimenté Jonathan Sexton, dans son jardin de Dublin Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Une arène aux souvenirs "mitigés"

Mitigés oui, car s’il va découvrir l’ambiance internationale à l’Aviva, le joueur de la ville rose y a connu les grandes affiches de Champions Cup, qui ont parfois souri aux Toulousains, mais qui ont également connu de grandes désillusions dans la quête du sacre européen : "Mes souvenirs, là-bas, sont mitigés. J’ai gagné en club contre le Munster, aux tirs au but l’an dernier. Mais j’ai aussi perdu lourdement contre le Leinster la semaine suivante."

Des souvenirs partagés donc au moment de retrouver l’enceinte de la capitale irlandaise, mais pour le joueur du XV de France, ces expériences passées sont bénéfiques pour appréhender ce type de rencontre : "Forcément, je préfère garder à l’esprit les moments victorieux, même s’il ne faut pas oublier les défaites. Ça aide à appréhender l’atmosphère, qui sera contre nous, et à comprendre quelles ont été nos erreurs pour ne pas les reproduire."

Thomas Ramos avec Toulouse lors de la victoire aux tirs au but face au Munster, à l'Aviva SUSA / Icon Sport - SUSA / Icon Sport

Si Toulouse, le premier pourvoyeur de la sélection du coq, réussit bien contre la Province du Munster ces dernières saisons, elle a bien plus de mal contre celle du Leinster qui, comme le dit l'intéressé, compose, elle, "80 %" de la sélection irlandaise.