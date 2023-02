6 NATIONS 2023 - Le numéro 10 et capitaine de l’Irlande, Jonathan Sexton, actuel numéro 3 dans la hiérarchie des meilleurs réalisateurs de l’histoire du Tournoi, pourrait face aux Bleus de Fabien Galthié s’emparer de la première place.

Jonathan Sexton (37 ans, 110 sélections) imprime jour après jour, saisons après saisons son empreinte dans l’histoire du rugby irlandais et international. S’il est depuis plusieurs saisons une référence planétaire au poste d’ouvreur, le maître à jouer de la sélection menée par Andy Farrell pourrait bien accentuer un peu plus sa légende ce samedi.



Actuel numéro 3 des meilleurs réalisateurs de toute l’histoire du Tournoi avec pas moins de 543 points depuis 2010, à seulement 14 petits points du record détenu par… Ronan O’Gara un autre Irlandais et ses 557 points.

Ronan O'Gara actuel meilleur réalisateur du Tournoi avec 557 points Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Alors quand on connaît ses talents de buteur, ainsi que sa vision du jeu et du placement, il n’est pas si difficile d’imaginer que face au XV de France, ce record pourrait bel et bien tomber sur la pelouse de l’Aviva stadium, son jardin. Et si jamais, cette barre symbolique résiste aux Bleus, il ne résistera très certainement pas aux trois autres rencontres qui attendent le XV du Trèfle dans cette édition 2023.

Jonny Wilkinson détrôné, Owen Farrell en embuscade

Le demi d'ouverture du Leinster dépasserait également une autre légende de ce sport : Jonny Wilkinson. L’ancien mythique numéro 10 du XV de la Rose, qui se place actuellement à la deuxième marche du podium avec 546 points dans l’histoire du Tournoi, n’est qu'à trois petites unités de la botte de Johnny Sexton. Un écart qui lui, sauf performance exceptionnelle des coéquipiers d’Antoine Dupont en encaissant zéro points à Dublin, sera battu dans ce choc des mastodontes.

Jonny Wilkinson détient la deuxième place de ce classement avec 546 points Sbi / Icon Sport - Sbi / Icon Sport

Oui, mais si l’Irlandais peut devenir le meilleur réalisateur de l’histoire ce samedi, ou a minima à l’issue du Tournoi, combien de temps le restera-t-il ? Car si l’on se dirige vers le dernier Tournoi de sa carrière, son homologue anglais Owen Farrell lui, bien plus jeune (31 ans) n'est pas tellement loin de ce record avec un total de 506 points, ce qui le place à la quatrième marche de ce prestigieux classement. Avec encore la possibilité de disputer cinq/six éditions du Tournoi, il n’est pas fou, bien au contraire de le voir se hisser tout en haut de ce classement.