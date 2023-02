6 NATIONS 2023 - Déçu de la défaite face à l'Irlande (32-19) et de sa prestation personnelle, le numéro 8 du XV de France Grégory Alldritt reconnaissait avec sportivité la supériorité des Irlandais.

Quel sentiment vous anime après cette défaite au bout d’un match magnifique ?

Il y a eu beaucoup d’intensité, on y a mis beaucoup de coeur. C’est très dur de parler à chaud d’un match comme ça en termes de stratégie, mais ça s’annonce en tout cas très intéressant de se poser et l’analyser en détail.

Vos coéquipiers ont beaucoup évoqué une certaine fatigue physique...

Je ne sais pas trop comment les Irlandais se sentaient à la fin, mais c’est sûr qu’on a terminé fatigué. Les Irlandais tiennent très bien le ballon, mettent à mal leur adversaire pendant 80 minutes, et ça nous a conduit à lâcher sur des détails, des fautes très bêtes qu’on aurait pu éviter.

Votre parti-pris stratégique consistait à ne pas sortir les ballons en touche, pour vous exposer le moins possible aux lancements irlandais. Physiquement, cette stratégie ne s’est-elle pas retournée contre vous ?

Pas forcément physiquement… Quand on encaisse un essai parce je m’oublie sur un pick and go, ce n’est pas en raison de ce parti-pris de ne pas trouver les touches… Sur cette stratégie-là, on a été plutôt bons, tout comme on a tenu en défense proche de nos lignes, là où ils excellent normalement. Mais bon, on fait trois erreurs, on encaisse trois essais, à nous d’être encore plus rigoureux sur ces détails.

On vous sent personnellement touché après ce match...

Je suis déçu. Je fais cette erreur sur le pick and go qui offre un ballon de turnover aux Irlandais, je ne peux pas être fier de ça parce que je suis exigeant envers moi-même. À moi de me reposer comme il faut cette semaine et de revenir contre l’Ecosse hyper motivé.

Cette défaite qui casse votre série remet-elle en cause quelque chose ?

Ça casse notre série, mais on ne jouait pas pour ça, on joue pour les titres. En ce sens-là, cette défaite ne casse rien du tout pour le moment, on va continuer à se battre pour marquer un maximum de points. Je me souviens de ce premier Tournoi qui s’était joué à la dernière journée : les Anglais l’avaient remporté alors qu’on les avait battus lors de la première journée. On peut toujours remporter ce Tournoi en espérant que les Anglais, les italiens ou les Ecossais nous donnent un petit coup de main.