Conscient de l'énorme combat livré par son équipe mais évidemment déçu par la défaite en Irlande, qui met un terme à la série de victoires françaises et au rêve d'un deuxième grand chelem d'affilée, le trois-quarts centre des Bleus Gaël Fickou donne déjà rendez-vous pour la fin du Tournoi des 6 Nations, et se projette même sur un futur duel avec le XV du Trèfle.

Avez-vous souvent vécu un match d'une telle intensité ?

C'était très dur, c'est certain. Mais nous étions face à une équipe de très haut niveau. L'Irlande est la première nation mondiale et on s'attendait forcément à jouer un très gros match. Nous avons relevé le défi du combat.

Alors, comment expliquer la défaite ?

Nous avons sûrement trop joué dans notre camp et nous nous sommes exposés. Eux, dès qu'ils en avaient l'occasion, se retrouvaient en position de marquer. Pour autant, ils sont venus plusieurs fois devant notre en-but et, deux ou trois fois, nous avons bien résisté et nous avons aussi fait preuve d'une vraie force de caractère. Mais ils nous ont imposé une forme d'usure. Quand tu subis dans tes 22 mètres, on sait que l'arbitre donne un avantage dans 90 % des cas.

Là, ils ont profité de turnovers, de nos sorties de camp, du carton jaune (Uini Atonio, NDLR). Puis, à force, ils arrivent à marquer à un moment ou à un autre. C'était bien évidemment un match très compliqué et je crois que ça se joue sur des détails à l'arrivée. Ils ont été meilleurs que nous. Tôt ou tard, on aura droit à un autre match face à eux. Aujourd'hui, cela ne nous a pas souri mais il faudra s'en souvenir.

Après la rencontre, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur la physionomie de ce match en Irlande.



L'Irlande a donc mis fin à votre série de quatorze victoires de rang et conserve sa première place mondiale. Votre ambition est-elle tournée vers l'envie de prendre le dessus lors de la Coupe du monde désormais ?

Déjà, il est très important de bien finir le Tournoi des 6 Nations. C'est l'objectif. Nous avons perdu un match et pouvons oublier le grand chelem mais tout est encore possible dans cette compétition, on l'a déjà vu par le passé. Nous n'allons rien lâcher et, pour le reste, on verra plus tard.

Quel va être le maître mot des prochains jours, alors que vous allez bénéficier d'une semaine de repos avant d'entamer la préparation du match face à l'Ecosse ?