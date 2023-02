Après la rencontre, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur la physionomie de ce match en Irlande. En ces termes.

Comment analysez-vous ce match ?

C’était notre 32ème match ensemble. Il y a de quoi travailler, chercher de l’amélioration puisque les Irlandais nous ont battus…

Avez-vous donné des points trop facilement ?

On n’a pas donné les points mais on s’est mis dans des situations difficiles. On s’est exposé, oui. Malgré ça, on n’était qu’à six points derrière les Irlandais jusqu’à la 70ème minute. Je crois qu’on a laissé beaucoup d’énergie en première période.

Avez-vous trop joué dans votre camp ?

Oui, on a trop joué dans notre camp. Il aurait fallu occuper, jouer haut. C’était ce qui était prévu, d’ailleurs. Les joueurs ont eu leur ressenti, sur le terrain. L’essai de Damian Penaud est d’ailleurs très bien construit.

L’essai de l’ailier irlandais James Lowe, en première période, n’était semble-t-il pas valable….

Que dire ? Ça fait partie…. (il coupe) Il faut être fair-play. Il y a un juge de touche à trois mètres de l’action. Il manque juste le bon plan, en fait… Il faut être fair-play mais ce sont cinq points en moins, au final .

Qu’avez-vous dit à vos hommes, à la pause ?

On faisait un bon match mais au centre du terrain, on a surjoué et on l’a payé cher, en points et en énergie. D’habitude, les Irlandais ne rentrent pas si facilement dans nos 22 mètres. Ça leur a donné des armes. Et ça nous a désarmés…

Vos joueurs étaient-ils plus usés que leurs adversaires ?

On a été très bien, j’ai trouvé. Parfois, on a même été mieux qu’eux, d’un point de vue physique. Ce qui a pesé dans les têtes, c’est de ne pas pouvoir reprendre le score sur nos temps forts. Et puis, les Irlandais ont su maîtriser le match. Tactiquement, ils ont été très bons.

Pourquoi Antoine Dupont n’était-il pas présent à vos côtés en conférence de presse d’après-match ?

Il avait besoin de soins. Il était épuisé. Il a pris un coup au ventre et avait besoin de récupérer.

Pourquoi avez-vous remplacé Thomas Ramos par Matthieu Jalibert en cours de match, au poste d’arrière ?

On avait besoin de fraîcheur, de longueur de jeu au pied… Thomas avait beaucoup couru, s’était beaucoup dépensé. Ce remplacement était un scénario que l’on avait envisagé avant le match.

Le deuxième ligne Thibaud Flament a réalisé un match plein. Qu’avez-vous pensé de lui ?

Il continue à progresser, à grandir. (il coupe) Il a du talent, tout simplement. Thibaud Flament est un grand joueur en devenir.

Cette défaite est-elle un coup d’arrêt ?

Non, surtout pas. Il faut apprendre de la défaite même si elle n’est pas appréciée dans l’équipe. La défaite, ce n’est pas une amie. Mais il va falloir passer la soirée avec elle…