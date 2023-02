Évidemment déçu par cette défaite marquant la fin d’une série de 14 succès consécutifs, Anthony Jelonch a reconnu que les Bleus étaient tombés face à une équipe plus forte samedi soir. Pour autant, il l’assure : "Nous reviendrons encore plus forts"

Qu’est ce que cela procure de retrouver le goût de la défaite ?

Ça marque la fin d’une série de quatorze victoires d'affilée. Nous sommes tombés sur une très grosse équipe d’Irlande. Mais nous n’avons pas à rougir de cette défaite. Jusqu’à la 65e minute de la rencontre, nous étions encore dans le coup. Nous avons su répondre au combat que les Irlandais nous ont proposé. Malheureusement, à la fin, ils ont su prendre le dessus. Maintenant, ça ne va pas tout remettre en question, tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. Surtout, nous sommes encore en course pour le Tournoi.

Comment avez-vous vécu l’intensité de cette rencontre ?

Ça a été un très gros match de rugby. En jouant face à la première nation mondiale, on savait à quoi s’attendre. Aucune surprise. Et cette ambiance était incroyable. Nos supporters se sont aussi beaucoup fait entendre. C’était très agréable de jouer ce match. Malheureusement, il y a plus de dix points d’écart à la fin car ils ont été meilleurs que nous dans l’occupation. Ils nous ont acculé dans notre camp. Et même si notre défense a été bonne, on a fini par craquer.

Avez-vous hésité durant cette rencontre entre conserver le ballon et utiliser davantage le jeu au pied ?

On voulait occuper et jouer haut dans leur camp, mais ils ont été meilleurs à ce jeu-là. Ils ont su bien nous contrer. C’est dommage car nous avons été bons dans le désordre. En revanche, nous avons été chahutés sur nos sorties de camp. Et même si on ne voulait pas trop jouer dans notre camp, on a quand même marqué un essai de 80 mètres sur un ballon qui traînait.

Avez-vous manqué d’essence dans le moteur ?

Je ne crois pas. C’est juste que nous avons passé une grande partie de la rencontre à jouer dans notre camp. Pourtant, ça ne s’est pas joué à grand-chose. On aurait même pu aller chercher le bonus défensif en fin de rencontre. Là aussi, ça ne s’est joué à rien.

Mais les Irlandais ont décroché, eux, le bonus offensif…

Oui, ça fout les boules. Mais bon, on a tout donné. Il faut féliciter les Irlandais.

Pour vous, l’essai de Lowe est-il valable ?

C’est peut-être litigieux, mais l’arbitre a pris une décision. Il faut la respecter.

Cette défaite peut-elle être un mal pour un bien ?

On a perdu un match dans un environnement très hostile. Mais je vous assure qu’il n’y a pas grand écart entre cette équipe, numéro un mondiale, et nous. Je suis sûr que nous reviendrons encore plus fort.