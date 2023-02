Très agité depuis le début de saison avec notamment plusieurs changements de managers, le marché des entraîneurs bat encore son plein. Désormais, ce sont surtout les adjoints et coachs spécifiques qui sont au cœur des pourparlers. Tour d’horizon de ceux dont on parle et de ceux qui pourraient bouger.

Le feuilleton de la valse des entraîneurs, riche en rebondissements cette saison (Davidson, Urios, Gibbes) ne connaît pas de répit et n’est pas près de connaître son dénouement. Comme cela était fortement pressenti depuis plusieurs semaines, et notamment depuis les réunions de début janvier avec sa direction, Patrick Arlettaz ne sera plus, sauf improbable retournement de situation, le manager de l’Usap la saison prochaine. Le technicien a évoqué le sujet sur Canal + lundi : « Il y a de fortes chances pour qu’à la fin de la saison, je passe un peu la main. » S’il pourrait rester au club, l’ancien trois-quarts ne devrait plus porter le projet perpignanais à compter du 1er juillet. Pour prendre la suite, il a une suggestion : David Marty, actuel entraîneur en chef. « Ce n’est pas à moi de décider. Mais il connaît très bien le club, il y a fait toute sa carrière et il a les qualités pour entraîner.»

Manny Edmonds ou Christian Labit pour remplacer Arlettaz ?

Toujours est-il que les dirigeants avaient déjà entamé un casting et noué des contacts en vue d’un éventuel remaniement du staff. De nombreux noms circulent du côté d’Aimé-Giral, certaines pistes étant plus crédibles que d’autres. Contacté, Gonzalo Quesada a décliné. On sait que le profil de Julien Laïrle plaît en interne mais l’actuel coach de l’UBB a de nombreuses autres pistes. Jean-Baptiste Elissalde aurait également été sondé. Les noms de Manny Edmonds et Christian Labit reviennent aussi dans les conversations. La réflexion est lancée pour les dirigeants sang et or, qui doivent trancher, au-delà des individus, entre deux voies : continuer de miser sur des historiques de la maison ou s’ouvrir à d’autres profils.