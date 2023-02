TRANSFERTS - On n'arrête plus les Catalans. Le club usapiste a annoncé une nouvelle prolongation cette après-midi, avec le pilier Giorgi Tetrashvili qui restera à Perpignan pour une saison supplémentaire.

Les annonces continuent pour le club sang et or. Après avoir prolongé le demi de mêlée Sadek Deghmache, le trois-quart aile Lucas Dubois et le trois-quart centre Jeronimo de la Fuente, c'est au tour de Giorgi Tetrashvili de renouveler son contrat. Le pilier géorgien de 29 ans a signé pour une saison supplémentaire en Catalogne, lui qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison.

L'ancien joueur d'Agen est revenu à son meilleur niveau depuis son retour de blessure. Cette saison, il a déjà joué quatorze matchs dont sept comme titulaire. Le pilier gauche était d'ailleurs dans le XV de départ lors des deux dernières victoires usapistes. Avec cette prolongation, les hommes de Patrick Arlettaz, qui devrait partir en fin de saison, sécurisent un cadre JIFF. Une nécessité sachant que Perpignan est en retard sur son quota depuis le début du championnat.