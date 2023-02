Pro D2 - Vannes se fait peur, mais bat Montauban après la sirène et s’offre une première victoire en 2023

Pro D2 - Dans ce match comptant pour la vingtième journée du championnat, le RC Vannes s’est imposé face à l’US Montauban, 40-37. Devant à la pause (26-13), grâce à une première période sérieuse pendant laquelle il a inscrit quatre essais, le club breton, s’est fait peur, mais un essai de Ximun Bessonart dans le temps additionnel a permis aux locaux de l’emporter.

En difficulté depuis le mois de décembre et sur une série de quatre défaites consécutives, le RC Vannes a remporté, vendredi soir, son premier match en 2023. Face à Montauban, les joueurs de Jean-Noël Spitzer ont alterné le bon et le moins bon, mais ils ont assuré l’essentiel (40-37). Grâce à ce succès, les Bretons se relancent dans la course aux phases finales. Ils sont désormais huitièmes avec 45 points. Montauban, de son côté, est treizième, avec sept points d'avance sur le premier relégable.

Battu sur ses deux derniers matchs à domicile, le RC Vannes savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur ce vendredi soir face à Montauban, s’il voulait toujours croire à une place dans le top six, même si la fin de saison est encore loin. Voilà pourquoi à la Rabine, les partenaires de Francisco Gorrissen réalisaient une entame de match plus que sérieuse. Dominateurs dès le début de la partie, les Bretons obtenaient rapidement une pénalité dans les 22 mètres de Montauban et les locaux refusaient de prendre les points. Après une pénaltouche infructueuse et une nouvelle faute tarn-et-Garonnaise, Vannes jouait la pénalité à la main et Joe Edwards était à la conclusion d’une superbe combinaison des avants locaux (5-0, 5e).

Quatre essais pour Vannes à la pause

La réponse montalbanaise ? Elle ne tardait pas, puisque sur le renvoi, les visiteurs récupéraient le ballon, et dans la foulée Jérôme Bosviel adressait une superbe passe au pied pour son troisième ligne, Kyllian Ringuet, qui gagnait son duel aérien face à Nathanaël Hulleu pour marquer en coin (5-7, 8e). Battu sur cette action, Hulleu se rattrapait vite, puisqu’il redonnait l’avantage à Vannes, en finissant un temps fort de son équipe (12-7, 18e).

Dans une première période ouverte et agréable à regarder, le RCV se montrait dominateur en mêlée fermée et plus entreprenant dans le jeu. Andrés Vilaseca s’offrait un doublé (28e, 32e). Sur le premier, il venait conclure un temps fort des siens. Sur le second, il voyait Matthys Gratien récupérer un renvoi de Maxime Lafage et, en position d’ailier, le centre n’avait plus qu’à courir dans l’en-but adverse. L’Uruguayen permettait ainsi à son équipe de faire le break au score. Si Jérôme Bosviel passait deux pénalités (24e, 32e), ses partenaires comptaient néanmoins treize points de retard à la pause (26-13).

Le jaune de Lafage a failli coûter cher

À la reprise, Vannes poursuivait son récital et un essai en force de Francisco Gorrissen, à la suite d’une belle charge d’Andy Bordelai, donnait vingt points d’avance aux Bretons (33-13, 47e). On pensait alors que le RC Vannes était parti pour vivre une fin de match tranquille, d’autant que les Montalbanais jouaient à quatorze, après le carton jaune reçu par Kévin Firmin, coupable d’avoir écroulé un maul (44e).

Mais l’USM revenait doucement dans la partie. D’abord, c’est une pénalité de Jérôme Bosviel qui remettait les Sapiacains sur le droit chemin (33-16, 51e). Ensuite, le jeune Maxence Bonnin, bien servi par Maxime Salles, marquait un essai en bout de ligne (33-23, 60e) et peu à peu, les visiteurs reprenaient confiance.

Comme la semaine dernière à Biarritz, Maxime Lafage recevait un carton jaune (70e), pour avoir plaqué sans ballon Semesa Rokoduguni. Une minute plus tard, l’ailier de Montauban inscrivait l’essai de l’espoir pour son équipe (33-30, 71e). Intenable en cette fin de match, ce même Rokoduguni perçait la défense bretonne puis, après un bon soutien de Bernadet, le Fidjien s’offrait un doublé. Jérôme Bosviel poursuivait son sans-faute au pied et Montauban prenait alors l’avantage au tableau d’affichage (33-37, 78e).

Mais au cours d’une fin de match irrespirable, le RCV jetait ses dernières forces dans la bataille et le pilier basque Ximun Bessonnart, en puissance, délivrait finalement La Rabine, lorsqu’il passait l’en-but adverse, pour l’essai de la victoire (40-37).