PRO D2 - Colomiers s'est appuyé sur un paquet d'avants très fort, ce vendredi pour se défaire de Béziers. Cela a libéré les trois-quarts, auteurs de très belles actions dans le deuxième acte.

Ça n'était pas annoncé comme le match de la décennie, mais finalement, au vu des formes récentes des deux équipes, ne tenions-nous pas une (autre) très jolie affiche pour cette 20e journée de Pro D2 ? L'ASBH, "l'équipe la plus en forme de ce début d'année 2023" dixit Florian Nicot, se rendait fort de ses 6 succès en 8 matchs à Colomiers, qui malgré la défaite à zéro point à Montauban, était en pleine confiance. Mais le rythme imposé par les locaux dans les premiers instants, tantôt par l'alternance, tantôt par la puissance du ballon porté (à l'origine des deux premiers essais et d'un carton jaune biterrois), ont eu raison du suspense à Michel-Bendichou. "Il faut sincèrement féliciter les avants ce soir, exprimait l'adjoint en charge des trois-quarts. Ils ont fait un gros boulot sur ballon porté et ça nous a apporté beaucoup d'avancées et des pénalités." "On a jamais eu autant de réussite sur les ballons portés, ajoutait Jean Thomas. Ça nous a permis de prendre le score rapidement et de jouer du coup plus libéré sur le reste du match."

Un bonus offensif précieux

Effectivement, le deuxième acte sera l'occasion de voir quelques très belles actions de première main pour le public de Michel-Bendichou. Béziers, pas en reste, inscrivait par l'intermédiaire de l'inévitable Raffaele Costa Storti, un très bel essai initié par une percée renversante de Clément Estériola. Mais la lumière revenait aux trois-quarts columérins, notamment sur les essais de Max Auriac et Johan Deysel, tous rendus possibles par du jeu après contact à hauteur. "On a retrouvé de belles actions de jeu en deuxième période avec du soutien au porteur de balle", se réjouissait l'ancien centre Florian Nicot. Cette propension à jouer est souvent l'indicateur de confiance de Colomiers. La preuve en est qu'après ces très jolies séquences, les partenaires d'Anthony Coletta se sont permis de se replier en fin de match pour sauver in extremis leur point de bonus offensif. Le deuxième de leur saison, qui intervient à un moment clé, soit au beau milieu d'un bloc de six matchs marqué par quatre déplacements dont le dernier à Oyonnax. "Cinq points, c'est très positif pour la suite de la saison et nos ambitions, soufflait Jean Thomas, car on espère accrocher les phases finales et finir en beauté."