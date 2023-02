Colomiers s'impose largement face à Béziers (39-20) en s'octroyant le bonus offensif dans son antre de Michel-Bendichou. Efficaces dans le premier acte sur tous les points de rencontre, les joueurs de la Colombe ont fructifié leur pécule pour s'installer parmi les qualifiables au détriment de Biterrois trop indisciplinés pour rivaliser.

Annoncé comme un duel indécis entre deux formations aux trajectoires positives depuis de nombreuses semaines, les Columérins et les Biterrois s'affrontaient au Stade Michel-Bendichou dans l'optique de poursuivre une forme d'embellie. Les joueurs de la Colombe mettaient excessivement du rythme dans les largeurs, afin de déplacer les massifs Biterrois, et d'imposer son jeu. Après que Thomas Girard et Victor Dreuille ont validé au pied les initiatives respectives (3-3, 7 ème), Dastugue marquera le premier essai de la rencontre suite à un ballon porté de qualité (10-3, 13 ème). Les Héraultais collectionneront les sanctions et disputeront 7 minutes à 13 contre 15 après les cartons jaunes adressés à Barrère et Massot. Une aubaine pour Colomiers qui insiste en multipliant les pénaltouches.



C'est tout d'abord Ready qui sera propulsé dans l'en-but après un énième effort des avants sur un ballon porté (15-3, 19 ème), puis Gori après une belle attitude de Pimienta sur une percussion dans l'axe qui s'échappera d'un ruck (22-6, 36 ème). Après une réduction au tableau d'affichage de Victor Dreuille, les Héraultais avaient déjà donc concédé le bonus offensif à cet instant de la partie. Pourtant auteurs de relances depuis leur fond de terrain avec l'intenable Tofa, l'addition était lourde pour les hommes de Pierre Caillet, retombés dans leurs travers de l'indiscipline l'espace d'une mi-temps. Les visiteurs allaient-ils être en mesure de renverser une situation bien compromise ?

La Colombe résiste à l'adversité

Et les hommes du capitaine Barrère furent de retour avec d'autres intentions. Plus affirmés sur leurs conservations, les transitions se multipliaient et Votu ira en force marquer le premier essai de l'ASBH (22-13, 56 ème). Passifs depuis de nombreuses minutes, c’était le moment choisi par les troupes de Sarraute/Berneau pour enclencher la vitesse supérieure. Auriac sera à la conclusion d'un mouvement d'envergure initié par Javaux (32-13, 64 ème). Un mano à mano s'instaure et Béziers répliquait quasiment dans la foulée après une charge salvatrice d'Estériola dans l'axe. Dans son sillage, les Héraultais extirpaient rapidement le ballon pour offrir au finisseur Costa Storti son dixième essai de la saison (32-20, 67 ème).

Le duel s'intensifiait graduellement, les défenses montrant des signes de faiblesse après un rythme effréné. C'est finalement Deysel qui s'arrache après une volonté manifeste d'aller chercher les extérieurs pour offrir le bonus offensif dans les dernières minutes (39-20, 71 ème). Une récompense longtemps contestée par les visiteurs, tout près à deux reprises d'ôter cet acquis dans les derniers instants. En vain. Colomiers poursuit sa marche en avant et postule plus que jamais à la phase finale avant un prochain déplacement à Grenoble. Quant à l'ASBH, cette défaite ne remet pas encore en cause l'éventualité d'une qualification alors que deux réceptions consécutives dicteront sûrement la fin de saison des Héraultais.