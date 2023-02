Pro D2 - Aurillac reprend sa marche en avant à domicile en venant à bout en toute fin de match de Carcassonne

Pro D2 - Dans son antre presque imprenable de Jean-Alric, le Stade Aurillacois a réussi le coup parfait en s'imposant 30-26 alors qu'il a été mené pratiquement toute la rencontre. Grâce à une bonne deuxième période, les Cantalous renversent Carcassonne et mettent fin à une série de trois revers de rang en Pro D2 pour se donner de l'air au classement face à un candidat à la relégation. Carcassonne, volontaire et réaliste d'abord, a cédé en fin de match en raison, surtout, de son indiscipline.

Il ne suffit parfois que de mener une minute au score dans un match pour le prendre. C'est pratiquement ce qu'a réussi Aurillac ce vendredi 10 février dans son stade Jean-Alric pour prendre 4 précieux points dans la course au maintien. En s'imposant 30 à 26 dans les toutes dernières minutes, les Cantaliens n'ont été devant au score que pendant 6 minutes dans cette rencontre bien mal engagée pour eux. En face, les joueurs de Christian Labit pourront peut-être se consoler avec le point du bonus défensif mais la pilule sera difficile à avaler.

Une entame de match parfaite pour Carcassonne

Les Audois ont commencé parfaitement leur match, fort de leur relative bonne période du moment avec une seule défaite lors des trois derniers matches. Présents en conquête, ils poussaient à la faute les joueurs d'Aurillac et prenaient le score rapidement avec la pénalité du gallois Dorian Jones. Dans la foulée, une nouvelle indiscipline du SACA permettait d'assister au premier essai du match. Après une touche dans les 22m des Cantalous, le pack audois enfonçait son vis-à-vis jusqu'aux 5m permettant à Pages de fixer et de lancer petit côté à droite son ailier Clément Clavières (0-10, 15e).

La réaction du Stade Aurillacois tardait à venir, empêtré dans son indiscipline et son manque de précision. Palmier manquait l'ouverture et la réduction du score dans un premier temps avant de s'ajuster quelques minutes plus tard (3-10, 21e). En attendant le retour d'Aurillac sur son terrain, lui qui n'a perdu qu'une seule fois ici cette saison, la surprise était de voir Carcassonne doubler la mise avant la demi-heure avec un nouvel essai qui portait le sceau du demi de mêlée Pierre Pages, suppléant parfait de Samuel Marques, retenu en sélection portugaise. Les coups de boutoir des Jaune-et-Noir finissaient donc par payer avec l'effort décisif du talonneur Raphaël Carbou, lancé parfaitement par son 9 dans l'en-but (3-17, 27e).



Une seconde période toute différente

La réaction des joueurs de Roméo Gontinéac venait enfin, en mettant plus de pression et surtout en gagnant le jeu de l'occupation. Profitant d'une indiscipline grandissante chez l'adversaire, Alexandre Plantier terminait dans l'en-but le travail des avants qu'avait démarré au préalable Palmier avec une belle course (10-17), l'hémorragie n'était cependant pas stoppée avant la pause puisque les fautes du SACA se poursuivaient et offraient de nouvelles pénalités à Dorian Jones. On s'en retournait aux vestiaires avec une avance confortable pour Carcassonne (13-23).



L'indiscipline de la première période n'était pas qu'affaire aurillacoise mais n'avait pas prêté trop à conséquence pour les ouailles de Christian Labit. Le second acte allait changer cela, en plus de la volonté pour Aurillac de montrer un autre visage. Occupant toujours un peu plus le terrain adverse, les Cantalous mettaient la pression sur la défense jaune et marquaient rapidement cet essai important par son arrière Anderson Neisen qui terminait en coin droit le travail de son pack (18-23). La domination d'Aurillac pouvait se poursuivre, bien aidée par les fautes carcassonnaises (carton jaune pour Puletua, 56e) qui donnaient de nombreuses occasions de marquer à l'adversaire. Les deux équipes ont eu la fâcheuse tendance dans cette rencontre à gâcher des occasions d'essais avec notamment un gros déchet dans les alignements sur les 5m adverses. Palmier ramenait doucement les siens à hauteur puis les faisait passer devant grâce à son pied de plus en plus précis (24-23, 70e).

Seulement 3 points pour Carcassonne après la pause

Aurillac enfin devant, c'était le sens de l'histoire de cette rencontre et surtout de cette deuxième période à sens unique. L'indiscipline, la donnée principale de ce match, donnait cependant du suspense à cet ensemble peu digeste. Une minute après avoir pris enfin le score dans ce match, Aurillac retombait dans ses travers et permettait à Hilsenbeck d'apposer son nom à la feuille de match (24-26, 71e). Ce sont les changements nombreux de la seconde période qui ont aussi permis aux joueurs de Gontinéac de faire la différence en toute fin de rencontre avec une occupation importante des 22m de Carcassonne.



À 2 minutes de la sirène, le jeune Antoine Aucagne faisait fi de l'avantage en cours des siens et plaçait un drop victorieux juste devant les poteaux pour reprendre le score (27-26, 78e). C'est autant le conteste crucial de Martial Rolland sur la dernière possession des Audois qui a été décisive, enterrant les espoirs d'une deuxième victoire à l'extérieur de l'USC, alors qu'Aucagne transformait en points l'action défensive de son équipier (30-26). Le point de bonus défensif est important pour Carcassonne alors qu'Aurillac se donne de l'air au classement, avec un match en moins. C'est la 8e victoire en 9 réceptions à Jean-Alric cette saison pour Aurillac qui pointe à la 11e place à 3 points de la 7e, occupée par Aix-en-Provence. Le Stade compte un match en retard qu'il disputera le 9 mars, chez lui, contre Grenoble.